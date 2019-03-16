泳兒新歌首嘗新曲風　以「黑白」演繹MV：最大挑戰係跳舞

泳兒於15日推出今年首支派台作品《明日花》，歌名與「明日黃花」相呼應，以「明日」的花來描述遐想的糾結。今次在編曲方面用了奇幻感較重的調子，將一個沉醉於單向戀愛的故事，鍍上一層撲朔迷離的虛幻感覺，這是泳兒首度嘗試的曲式。

泳兒收到歌後，第一時間便是上網搜尋「明日花」：「我理解為『你得唔到嘅嘢』，即係你以為聽日會見到一朵花，但其實朵花尋日已經開咗。無論點樣，你都唔會見到呢一樣嘢。」這首歌充滿幻想空間，泳兒說：「唔同嘅人聽到會有唔同睇法，可以係一首情歌，好似對住一個幻想緊嘅對象，好想得到你但又得唔到，幻想已經認定你，同歌詞『靈魂未相認 一早記得是你』相契合；另一個角度係雙面人，內外分別都有一個『你』，有啲人可能好驚會畀人見到內在嘅自己。」

泳兒找來合作多年的填詞人周耀輝為整個「花」系列擔任概念指導，同時負責之後歌曲的詞作。

《明日花》的MV也帶出上述概念，當中分別有一個白色、一個黑色的泳兒，代表着兩種不同的性格，「黑色嘅泳兒係潛藏喺裏面，有一啲訴求、有啲想得到嘅嘢，白色嘅泳兒就係相反。」除此之外，另一重點便是舞蹈，對泳兒來講頗有難度：「最大挑戰係跳舞，因為好耐都冇跳舞，仲要係跳contemporary嘅舞，每一個動作都要做得好靚，同埋加插咗一段要喺地上畫畫嘅舞蹈。其實大家都唔知道會係乜嘢效果，可能係一幅畫咗出嚟唔可以再repeat嘅圖畫，好代表呢隻歌，我自己都好鍾意呢隻歌嘅氣質，希望大家都會鍾意。」