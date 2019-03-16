《PRODUCE X 101》首15名練習生公開　A班驚見6名出道偶像？

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》將於下月正式開播，由於已是《Produce 101》系列的第4季，加上今輯請來李棟旭擔任國民制作人代表，未開播就備受關注。而昨天（15日）官方就率先公開15名來自A班的練習生，竟然幾乎一近都是已出道的現役偶像，包括MYTEEN、UP10TION和VICTON？

《PRODUCE X 101》主題曲中心成員的選拔方式，與以往3季由練習生投票不同，改為由各位國民制作人，即粉絲親自投票選出。因此昨天Mnet率先公開15位，來自A班練習生的評核影片，並開放給粉絲投票。A班練習生唱跳實力兼備，可說是令粉絲花多眼亂。由於出演練習生名單一向保密，因此不少粉絲驚見，15人中竟然有6位也是出道偶像，包括MYTEEN、UP10TION和VICTON。

《PRODUCE X 101》首15名A班練習生公開。（網上圖片）

首15名練習生逐個睇：

+ 11 + 10 + 9

暫時已公開的名單包括：姜賢數、金國憲、金始勳、金宇碩、金玄彬、文玄彬、朴允率、孫東表、宋有彬、李準赫、李鎭赫、崔秉燦、崔秀煥、韓勝宇和咸元進，當中不乏來自STARSHIP娛樂等中型公司的練習生。其中金國憲和宋有彬來自2017年出道的MYTEEN，國憲和有彬更分別擔任隊長及主唱的角色，在隊中有著重要的地位；而金宇碩和李鎭赫則在2015年出道，以宇信及Wei藝名在UP10TION活動，進軍韓國、中國和日本三地市場；崔秉燦及韓勝宇則來自2016年出道組合VICTON，由於是APink師弟團，出道前就備受關注。

MYTEEN於2017年出道，國憲和有彬出戰《PRODUCE X 101》並成功進入A班。（網上圖片）

VICTON作為APink師弟團本應備受關注，可是卻成績沒有師姐般優秀。（網上圖片）

《Produce 101》第2季中，當時出道第5年面臨解散的男團NU'EST，派出4位成員JR、白虎、旼炫和Ren參加節目。4人身份再一次變回練習生，以本名與其他練習生一同競爭以Wanna One一員出道。雖然初期4人受到外界不少批評和壓力，可是節目幫助組合起死回生，成為「逆轉男團」的代表。未知這次更多公司仿傚NU'EST做法，又能否令組合逆轉成功呢？

當時NU'EST 4人參加《Produce 101》第2季，令粉絲非常驚訝。（網上圖片）