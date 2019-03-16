【如懿傳】乾隆狠廢如懿后位　因為周迅認真做個盡責皇后？

如懿（周迅飾）斷髮後被即刻送返宮中，雖然被炩皇貴妃（李純飾）強行帶走貼身太監三寶（李琦飾）和宮女芸枝（陳二佳飾）。幸好有海蘭（張鈞甯飾）同五阿哥永琪（屈楚蕭飾）的照顧，日子過得不算太差。

如今如懿的皇后之位已經名存實亡，在永琪死後，芸角（吳倩飾）曝出當年處死凌雲徹（經超飾）並非如懿旨意，導致乾隆（霍建華飾）命人收回如懿的皇后冊寶，徹底被廢除后位。但對於如懿來講，這些根本已經不重要，她對乾隆早已心如死灰。而如懿對乾隆的種種勸誡，並不無道理，這些都是她身為皇后的責任。

如懿前往探望永琪，乾隆卻因芸角曝出當年處死凌雲徹的事而再次遷怒於如懿，制止如懿碰永琪，並下令廢除皇后之位。（視頻截圖）

皇后統率六宮，地位可謂「一人之下萬人之上」，在後宮中享有極大的權利，殊不知除了管理後宮的所有女人，還要管理諸多瑣碎事，譬如執行宮中法紀，維護宮內等級秩序，懲戒宮人等，某一程度上也可以約束皇帝，以「母儀天下」的旗號「勸誡君主」。

實際上，皇后可以阻止皇帝隨意出入妃嬪們的宮殿。眾所周知，清朝侍寢是將妃嬪們直接送入皇帝寢殿，這一點皇后除外，而皇帝如果想親自去妃嬪寢宮睡覺，就必須得到皇后的同意，有皇后的金印，皇帝才可以去該妃嬪的宮殿。當然，這只是表面功夫，相信沒有幾個皇后會明目張膽地去干涉皇帝，亦都沒有幾個皇帝會如此尊重皇后的決定。但皇帝未經許可留宿妃嬪寢宮，或者專寵某妃、沉迷女色都是有違祖訓，皇后有責任提醒皇帝。

據徐珂編撰的《清稗類鈔》中「孝貞后嫻禮法」記載，「帝宿某處，御某人，有冊籍報後，不合格者，杖斥。內監之承伺者，屆時於寢門外誦祖訓，帝必披衣起而跪聽，出朝乃止。」講的是咸豐皇帝奕詝某日未經孝貞顯皇后同意，私自留宿某妃嬪寢宮，伺候的太監便告知皇后，其後還被杖責。皇后將此事知會內務府人員，沒過多久，便有人在寢門外誦讀祖訓，咸豐便穿上衣服到門外跪著聽訓，臨近上早朝才停止。

孝貞顯皇后慈安曾多次以祖訓「管束」咸豐皇帝。（網絡圖片）

然而，咸豐受的教訓還不止一次。在慈禧還是懿嬪的時候，受到咸豐的極度寵愛，咸豐在她所住的宮中纏綿了數日，連上朝聽政也不顧，令皇后非常惱怒，於是頭頂祖訓，來到兩人所住的宮內跪下，命人去請皇帝出來聽訓，咸豐見此便說：「我馬上就去上朝，你不要再讀祖訓。」（原文：「丙辰春，文宗宿孝欽（慈禧）所，數日不視朝。孝貞諗其故，乃頂祖訓至宮，正跪，命人請皇帝起，聽訓。文宗亟止之，曰：『予即聽朝，勿誦訓。』」）

咸豐匆匆上完早朝，下朝時，他打聽到皇后在坤寧宮，趕到時發現皇后坐在寶座上，懿嬪跪在地上，皇后正在數落懿嬪的罪過，下令對其施以杖刑。雖然咸豐求情，說慈禧已懷有身孕，皇后才罷休，稱國勢雖強盛，但尚未有儲君，自己不可以因為守祖訓，而受到列祖列宗們的萬世譴責。（原文：「逮出朝，少時即退，問后何在。或對御坤寧宮，坤寧宮者，皇后行大賞罰之所也。文宗至，則孝貞坐於中，孝欽跪於下，孝貞歷數其過，將杖辱之。文宗大呼曰：「請皇后免責，渠已有娠矣。」孝貞下座，曰：『帝胡不蚤言。吾之杖伊，遵祖制也。受杖墮娠，失祖訓矣。皇上春秋雖盛，儲宮未備，吾安可守一訓，而失列祖列宗萬世之遺意哉！』」）

慈禧太后在做懿嬪時，深受咸豐皇帝寵愛，曾經導致咸豐帝數日不上朝，最後逼得皇后搬出祖訓訓誡，慈禧也受到杖責。（網絡圖片）

所以，皇后的「權利」表面看似光鮮，但不可能一直將焦點放在兒女私情、爭風吃醋上，為皇家開枝散葉更是重中之重。雖然地位高，權利大，但要承受和眾多女子共侍一夫，度量大不得止，還要挑選適合生育的妃嬪為皇家繁衍後代，最好讓皇帝做到雨露均霑等等……要將別的女人推向自己的丈夫，這樣的心態不是人皆有之，除了男女之事，生兒育女之外，后宮中有人犯錯、丟失錢財，或者死人等，這些事情都要皇后親自過問。

由此看來，后位真是不易坐。

《如懿傳》中的如懿，從來不爭不搶，善待他人，凡事都以皇家為重，也不失為一位好皇后。只是對於感情太過於執著，想由年少時期開始與夫君相愛到老，在當時幾乎不可能。她將一切看得太透，斷髮或者有些極端，但於她而言，未必不是一種解脫，選擇了她也無悔。（微博圖片）