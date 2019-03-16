【開心速遞．有片】送水輝登台俾女圍　許家傑好謙：係套劇成功！

《愛．回家之開心速遞》中要數最成功、最受歡迎的情侶CP，由大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）組成的「蓮輝CP」肯定榜上有名。日前「送水輝」就到澳門登台，為一家保險公司晚宴上台獻唱歌曲一首《Together》。許家傑接受《香港01》訪問時，就表示這次是他「處男」出埠登台唱歌：「之前都只係喺香港上台唱歌，所以都幾緊張嘅。」影片所見，「送水輝」的真的是魅力沒法擋，短短3分33秒的時間內，就已經無間斷地有18人（當中有15人是女性）上台找他合照，他也十分落力，一一滿足台下「歌迷」的要求。

送水輝（許家傑）唱歌原來都唔錯！（IG圖片）

雖然他謙稱「自己唱得麻麻」，但現場氣氛真的十分之好，每個合照的粉絲都是滿面笑容的。其實他為了這次演出，也特地抽時間練習：「都練咗兩三個星期，雖然呢排開咗兩套劇，時間真係淨返好少好少，連瞓覺都冇時間，但係都抽咗時間去練。」為甚麼會選擇唱鄭伊健的《Together》？他回答說：「呢排鄭伊健開演唱會，雖然我冇去睇，但係佢係屬於我呢個年代，聽唔到佢唱就唯有唱佢首歌。」

林淑敏同許家傑都係跟同一個唱歌老師。（IG圖片）

對於他如此受粉絲歡迎，三分鐘內就有33人排隊上台合照這個情況，他卻謙虛的說：「都係套劇成功，套劇都係大家台前幕後做得好好，去到澳門都受歡迎。去到嗰邊，個個都同我講：『我好鍾意睇愛回家㗎！』所以我畀咁多粉絲圍，係因為套劇成功。」訪問中，他也說要多謝林淑敏：「我都係跟淑敏介紹個老師學唱歌，而家都已經學咗半年啦。呢首歌我而家成日都唱，沖涼會唱啦，對住屋企又唱，對住隻狗仔又會唱，拍劇嗰時又會唱，哈哈哈。」