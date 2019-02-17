【開心速遞】林淑敏抗癌成功婚後想生B　竟遭到老公堅決拒絕

林淑敏早前接受商台節目《一圈圈》訪問重提抗癌經過。（微博圖片）

林淑敏 (Mandy) 憑住演出無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》裡大小姐一角而人氣爆升，令她深受一眾劇迷和網民的喜愛，可算是她入行19年以來最具代表性的角色，她去年更在萬千星輝頒獎禮上獲頒最佳女配角，演技備受肯定。除了事業愈來愈有起色，Mandy的婚姻生活亦十分美滿，與丈夫結婚多年至今依然非常恩愛。雖然她曾透露過自己想生小朋友，但由於她於10年突然確診患上第2期乳癌，為了健康着想只可放棄生B計劃。

林淑敏飾演大小姐相當受歡迎。（Instagram）

Mandy早前接受商台節目訪問時，重提到當年抗癌經歷，又再次感激老公當年堅持要守護在她身邊，對她不離不棄。她說：「嗰陣適逢係生育年齡，但係我有呢個病，唔可能生小朋友，即係意味我唔可以畀到佢一個健康嘅家庭，如果佢介意咁就弊喇，所以我真係好驚。」不過當時仍是她男友的老公知道了她患病後，並沒有因此而嫌棄她，亦絕不介意她不能夠生BB，對她更是呵護備至，照顧周到，每日都去街市買餸煮飯給她吃，每日都有五餸一湯，十分豐富。她說：「直到我康復後，佢就決定要同我結婚。」

Mandy感激老公對佢不離不棄。(網上圖片)

Mandy抗癌成功，坦言婚後自己也有想過要生BB，可是卻竟然遭到老公的反對。Mandy表示：「好多生過乳癌嘅人，尤其係年輕女生，生理週期會比較差，而我並無受到影響，生理週期依然係正常，咁意味住我生BB係無問題嘅。不過我家族遺傳荷爾蒙過高，所以我都需要食抑制劑接受荷爾蒙治療，食咗5年，之後其實我可以選擇唔再吃然後生BB，但係我老公怕我停藥會令荷爾蒙起變化，增加癌症復發嘅機會。」Mandy的老公果然好愛她，一切以她的健康為大前題，堅決拒絕讓她冒險生BB。

佢話老公堅決拒絕佢冒險生B。(微博圖片)

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