【勝利醜聞】揭「8人聊天室」記者曾接觸受害人：佢哋怕身份曝光

韓國男團BIGBANG成員勝利近日被爆出一連串醜聞，他的好友鄭俊英也因為在KakaoTalk的聊天室內上傳偷拍及散播性愛影片宣布退出演藝界，而崔鍾訓、龍俊亨就分別退出所屬組合FTIsland及HIGHLIGHT，CNBLUE成員李宗泫就只表示會深切反省。而首位報道「8人聊天室」內容的女記者，正是過去曾爆過多單藝人性侵案等重大醜聞的SBS娛樂記者姜慶潤，她日前接受訪問時也公開了自己的調查過程。

韓國男團BIGBANG勝利近日不斷被爆出醜聞，牽連甚廣。（視覺中國）

姜慶潤是SBS FunE的一名娛樂記者，過去因為報道過多單震撼醜聞而被韓國網民稱為「勇者」，她在上個月首度報道勝利聊天群組涉嫌提供性招待，之後再跟蹤報道聊天資料是如何送到人權權益委員會，還踢爆群組成員牽涉多位男藝人。她在接受VIDEOMUG的訪問中表示：「在2015年12月，勝利舉行了一個以『勝茲比』為名的豪華Party，邀請了多位來自各國實力雄厚的投資者，以此來擴張他的商業版圖。再加上我拿到的聊天記錄中有涉嫌性招待的內容，於是決定報道此事。」

首位報道「8人聊天室」對話內容的女記者姜慶潤接受訪問，公開調查過程。（影片截圖）

姜慶潤指出在兩年前獲得有關聊天室內容的爆料，指有知名男藝人與女性過夜後，偷拍並散播影片到聊天群組裏，並有女藝人證實曾經看過相關聊天紀錄。但直至最近她才親自查看了這個聊天室的內容，確認之前的調查屬實，並且展開報道。姜慶潤還訪問了受害女性，發現她們都非常年輕：「那些女生都是20歲出頭，很多人都不知道自己被偷拍，影片還被放在聊天群組裏分享，所以她們受到了很大的刺激，還跟我說很害怕，甚至有人哀求道：『救救我，我該怎麼活下去？』不過由於受害者擔心一世都要帶着偷拍受害者的標籤，所以儘管她們想強硬對待，也很害怕身分被曝光。」

姜慶潤過去曾報道多單震撼醜聞，被韓國網民稱為「勇者」。（影片截圖）

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姜慶潤稱最震驚的是聊天群組裏的男性不止在未經同意下拍下影片，甚至將分享這些女性影片視為一種遊戲：「他們會說『在電視上看到一個新人，挺漂亮的，請她來喝酒吧』，或者說『下次把你們公司那個漂亮歌手帶來吧。』以這種方式對話，完全物化了女性。」報道勝利事件後，姜慶潤收到了很多粉絲的抗議郵件，她表示可以理解粉絲喜愛和珍惜勝利的心情，但這是確實存在於韓國社會的問題，所以她希望大家考慮一下受害女性每日生活在痛苦中的感受。

鄭俊英涉嫌偷拍、散播性愛影片。（視覺中國）

聊天室對話記錄流出，當中出現「強姦」的字眼。（微博圖片）

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此外，姜慶潤在接受SBS FM電台訪問時，指出群組裏的對話紀錄多達20萬則，當時看完對話後內心非常震驚，更表示當中有很多對話比已曝光的還要嚴重許多，尤其涉嫌偷拍、散佈影片的鄭俊英，似乎抓住被害女性的弱點，對話中甚至出現「強姦」、「脫衣」、「她不敢告」的字眼，但姜慶潤認為下藥迷姦是非常嚴重的罪行，所以她一定會繼續追查報道。對於勝利和鄭俊英表示退出娛樂圈的想法，她就稱：「如果當時能立馬制止這樣的行為，也就會少很多被害者了，覺得很遺憾。」所以她也希望外界能重視事件，給予受害者更多關心與支持，社會亦要好好保護勇務的舉報人，揭露真相。

日前姜慶潤再接受電台訪問，表示會繼續追查鄭俊英迷姦事件。（影片截圖）