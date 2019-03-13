鄭俊英承認偷拍散播性愛照片　中止演藝活動接受警方調查

韓國男團BIGBANG成員勝利近日被爆出涉及性交易，連帶好友鄭俊英偷拍和散播性交影片和照片的醜聞曝光，受害人多達10人，兩人受到韓國網民強烈批評，勝利日前已宣布退出娛樂圈，而12日從美國返抵韓國的鄭俊英，在今日凌晨發表聲明認罪，同時中斷演藝活動，準備接受警方調查。

鄭俊英發表聲明，宣布終止演藝活動。（視覺中國）

鄭俊英在聲明中表示，回到韓國時再次意識到事態嚴重，雖然為時已晚，也希望可以透過道歉信，向關心和給他機會的人致歉。鄭俊英又承認未經女性同意偷拍和散播照片，是作為公眾人物應受到譴責的不道德行為。

胯利醜聞演變成性侵事件，一發不可收拾。（Viu《K1頭條》提供）

更多不雅對話截圖

+ 5 + 4 + 3

鄭俊英昨午由美國返回韓國，被大批記者包圍，現場混亂

勝利好友鄭俊英偷拍分享女藝人性愛影片 嘲諷女團成員是餐廳

三年前鄭俊英被揭發偷拍前女友性愛影片，當時他召開記者會公開道歉。（視覺中國）

鄭俊英明言將會退出所有出演的節目，停止一切演藝活動，對所犯的不道德和違法行爲進行終生反省，對受傷害的女性、因失望而感到憤怒的人、令他成為公眾人物及給予機會的人致歉。他又指14號上午將會開始接受調查，屆時他將會坦誠面對，並接受對他所犯行為的處罰。不過，SBS在12日報道，鄭俊英等人懷疑迷暈和強姦，鄭俊英則未有在聲明中回應報道內容。

+ 3 + 2

鄭俊英聲明全文

懷着羞愧之心向大家問好。

我鄭俊英今天3月12日回國，再次意識到事態的嚴重性，雖然爲時已晚，但通過這封道歉信，向關心我、再次給我機會的所有人致歉。

關於報道中所提到的內容，我承認罪過，我未經同意便拍攝女性照片，並將照片上傳到SNS聊天室，當時做這種行爲，也沒有罪惡感。

這是作爲公衆人物應該受到譴責的不道德行爲，也是過於輕率的行爲。

最重要的是，對於隨着該事件曝光而被惡意對待的影片中的女性，以及對事件感到失望、震驚及憤怒的所有人，我深表歉意。

我將退出所有正在出演的節目，停止一切演藝活動，現在我將放下自我，放下公衆人物身份，對我所犯的不道德和違法的行爲終生反省。

向那些因我的行動而受到最大傷害的女性，向那些因失望而感到憤怒的所有人，向將我變成公衆人物並給予珍惜的所有人道歉。

從14日上午開始調查機關對我的調查，我將坦誠面對，並甘願接受對我所犯行爲之處罰。

再次深表歉意。對不起。

2019年3月12日星期二

鄭俊英