【歌手2019】許靖韻返場演唱竟然忘記歌詞　網友們反應簡直係亮點

現年25歲的歌手許靖韻，因早前獲得「全民舉薦資格」，而成為內地皇牌音樂節目《歌手2019》的踢館預賽歌手，成功以一曲《獻世》踢走台灣歌手畢書盡帶來的《Nothing At All》，最終獲得正式踢館的資格。到後來她以《夢伴》一曲PK一眾前輩，雖然到最後只獲得第六名未能踢館成功，但已經獲得許多內地觀眾關注。

許靖韻 成功踢走畢書盡，獲得踢館資格。（網上圖片）

雖然踢館失敗但她仍然享受這個舞台，在最新一集返場表演環節中，她就為大家帶來周杰倫的兩首歌《說好的幸福呢》同《算甚麼男人》，將兩首歌進行改編變出新版本，盡管在唱的過程中出現失誤忘記歌詞，但她仍然獲得大家諒解，更認為她這個表演十分可愛添。

許靖韻就是唱這一句時忘記「回憶」兩個字喇！（網上圖片）

挑選了周杰倫的《說好的幸福呢》同《算甚麼男人》，許靖韻一開口聲音亮麗情感十足，聽到在場觀眾拍案叫絕。但到後半段的激昂演唱部份，未知是否歌詞太繞口關係，在唱到最高音時「只是回憶的音樂盒還旋轉着」，她竟然忘記「回憶」這個歌詞，不過她就好聰明地模糊過去，如果不認真地聽真的聽不出任何錯誤，所以只能夠話她臨場應對能力非常好。網友們對於她的失誤無鬧之餘，反而還讚她可愛，撇除這一點她的演唱是非常好，比起前兩次演唱的確穩定了許多「忘詞超級可愛」﹑「還是蠻好聽的」﹑「居然成功糊弄過去」…大家都似乎諒解她，皆因普通話始終不是她的母語。

雖然只唱了兩首歌就被踢出去，但許靖韻仍然有機會爭總決賽一席位，她將會面對台灣歌手楊乃文﹑18歲俄羅斯小子克里斯蒂安·科斯托夫﹑內地男子組合ANU同逃跑計劃以及內地歌手張芯﹑網友們亦紛紛為她加油打氣期待她的演出。

許靖韻雖然只唱了三首歌，但已經慢慢為她打開了內地市場。（網上圖片）