【如懿傳】衛嬿婉被乾隆賜牽機藥折磨數年　李純被灌到缺氧！

永琪（屈楚蕭飾）英年早逝之後，如懿（周迅飾）逐漸病入膏肓，這時她終於開始反擊，儘管被禁足翊坤宮，但在海蘭（張鈞甯飾）、太后（鄔君梅飾）的協助下，設計一招「請君入甕」，令衛嬿婉（李純飾）自投羅網。

如懿深知自己時日無多，在翊坤宮開始製經幡，超渡被衛嬿婉害死的亡靈。衛嬿婉東窗事發，太后呈上經幡，有15條人命之多，惡行令人咋舌。

太后命人拿來如懿製的經幡，上面寫著被衛嬿婉害死的15人，見者無不痛心 。（視頻截圖）

在皇子公主中，有5個被害。衛嬿婉借用欽天監（韓英群飾）的說話成功令乾隆（霍建華飾）疏遠舒妃（陳昊宇飾）的十阿哥，導致其早殤；利用嘉貴妃（辛芷蕾飾）的狗害死五公主璟兕（林瀞怡飾）以及穎妃（張佳寧飾）肚中的六公主；命田姥姥（田淼飾）按摩如懿孕肚，導致她胎位不正，登后位的第一個嫡子皇十三子永璟出生便斷氣；唆擺田芸角（吳倩飾），加速五阿哥永琪的附骨疽病情惡化，最後不治而亡。

因受衛嬿婉唆擺，田芸角縱容五阿哥用凍水洗澡，吃寒涼食物，導致其病情惡化而死。（視頻截圖）

除了皇族子嗣，還有兩位妃嬪，十阿哥死後，衛嬿婉告知舒妃乾隆一直賜予她的是「避子湯」而非「坐胎藥」，導致舒妃鬱鬱寡歡，最後自焚；借豫妃（趙柯飾）之口指控如懿同凌雲徹（經超飾）有私情，再滅口。

衛嬿婉告知舒妃「坐胎藥」的事實，令其抑鬱自焚；利用豫妃借刀殺人之後，也將其毒死。（微博圖片）

此外，還有4個同衛嬿婉關係親密的人也遭其迫害，第一個便是她的母親衛楊氏（孟秀飾）；其次是貼身宮女瀾翠（楊柳飾），她幫衛嬿婉做了不少壞事，最終也被毒死；連青梅竹馬的凌雲徹也不放過，三番四次令乾隆誤會他同如懿有私情，導致凌雲徹被閹慘死；而一路「扶持」、教唆衛嬿婉的貼身太監進忠（蔣雪鳴飾）也被勒死。

凌雲徹可謂是《如懿傳》中的第一悲劇人物。（微博圖片）

以上已經11條人命，其他還有田姥姥、田芸角以及海蘭侄子扎齊（宋家騰飾）。最後一位是如懿的母親那夫人（方曉莉飾），衛嬿婉明知其患有心疾，還特登以如懿的壞消息刺激她，導致病重身亡。

實際上，葬送在衛嬿婉手下的生命還不止這些。她的「得力助手」欽天監曾經助其害死兩位皇子一位妃子，其後也難逃厄運，中毒身亡；還有一個最容易被大家遺忘的「幫兇」，就是嘉貴妃的狗——富貴，最後被衛嬿婉下令擰死。

如果不是江宇彬跟著春嬋，還會多一人命喪黃泉。（視頻截圖）

所以，衛嬿婉總共害死17條命，比起她的狠毒，乾隆灌「牽機藥」也只算小懲。

「牽機藥」會使人的肌肉開始抽搐，最後因為肌肉僵直的關係身軀呈現向後彎曲，頭部可能快與腳部相接的情況。因為神經毒性導致肌肉無法正常運作而無法呼吸，甚至因為臉部肌肉僵化而帶有異常的笑容，呈現詭異的樣態窒息而死。（視頻截圖）

衛嬿婉落此下場當然大快人心，但李純在拍攝這場戲時也受了不少苦。在劇中，她是真的被霍建華狠摑了一巴，一時間講台詞都有些吃力，NG了幾次，想必痛楚不輕。

李純在拍攝時將臉貼向霍建華手掌，被狠狠地摑了一巴。（視頻截圖）

而被賜牽機藥這場戲，李純被兩人按住，捏著嘴，一人撬開嘴巴灌藥。李純被連灌了四碗藥，灌了兩碗之後，李純已經很難受，掩面蹲在地上。

連灌兩碗之後，李純已經相當難受，掩面蹲在地上。（視頻截圖）

當喝到第三碗時，李純已經窒息缺氧到難以堅持，一度要吸氧氣保持意識清醒，然後才拍了第四碗。然而，這個環節是李純自己設計，估計她也沒有想到會拍到缺氧。

被灌完第三碗後，李純吸氧後再被灌第四碗。（視頻截圖）

還有一場戲，是衛嬿婉被折磨多年後臥床，想伸手打人從床上翻滾下來時，手肘率先落在床邊的腳踏板上，完全動彈不了，但導演未叫cut，她也不敢停下來，還在地上來回翻滾，她本人也說：「當時不是說演戲，我真痛得哭死去。」拍完之後整個人在地上完全動不了。

由這些花絮來看，不得不讚賞李純是一位敬業的好演員，劇集煞科時，她在微博講到：「在片場經歷了264個日日夜夜，南征北戰5個地區，拍了560來場戲，喝了50多碗毒藥，磕過300多個頭，跟皇上生了6個孩子，更震驚的是，竟然直接間接害死了15個人。」不知道大家對衛嬿婉的恨意有無減退一些呢？

看李純描述的拍劇經歷，相信整個劇組，無論台前的演員定幕後工作人員，都付出了不少。（微博截圖）