【勝利醜聞】曾將BIGBANG見面會變藥品傳銷　兩度阻止不果GD黑面

勝利因連串醜聞，上星期宣布退出BIGBANG和演藝圈，並講到會誠實接受警方調查。就在事件越爆越多，不少粉絲開始翻找過去的影片，指出GD、T.O.P、太陽和大聲4位哥哥早就非常擔心勝利會出事。粉絲更找出一段2016年BIGBANG見面會的影片，指勝利直接把現場變成自己的產品傳銷會一樣。

粉絲見面會勝利宣傳新藥 大聲、GD出言制止不果

網上流傳一段影片可見，2016年BIGBANG五位成員出席品牌粉絲見面會。其中一個環節講到副業多多的勝利，又準備開發新產品。勝利當時分享正在和專家準備全新診斷癌症的藥物，聲稱只要驗尿就能測出癌細胞。現場頓時由粉絲見面會，變成勝利的產品傳銷會一樣，氣氛尷尬。

大聲首先開聲阻止說：「這種長篇大論就發到社交媒體吧！」其後再到GD出言阻止：「這種應該等所有都經過試驗後再進行吧！」可是面對兩人的暗示，勝利依然沒有收口，繼續長篇演說，網民笑指他果然是一名「商人」。

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勝利曾在2016年，把粉絲見面會變成個人副業的產品傳銷會。（影片截圖）

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GD戴超難掩黑面 指勝利副業太多難見面感傷心

影片中的GD雖然戴上太陽眼鏡，可是明顯可見他打斷勝利的發表時，表情相當差，毫不隱藏，直接在台上黑面。勝利本來打算繼續言論時，成員立即跳到下條問題，完結他的傳銷會。之後GD也講到，由於勝利朋友和副業太多，所以私下已一段時間沒有和BIGBANG大家聚會，因而覺得傷心。雖然勝利一直重提，除夕當天有和成員一起渡過，可是GD則回答「只有一次」，可見他非常在意。太陽和GD再分享，即使組合去到秘魯開演唱會，勝利還是已經與朋友有約而沒有跟隨大隊。

當時GD兩度理性地打斷勝利，可是他並無理會對方的阻止。（影片截圖）