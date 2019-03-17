【勝利醜聞】夜店代表囂張回應性交易對話：全韓國男人都是罪人？

由BIGBANG前成員勝利爆出的一系列情色、逃稅及勾結警方等醜聞，轟動整個韓國，備受討論。而事件源頭，爆出打人事件、供應毒品和提供性服務等，勝利曾經有份投資的夜店Burning Sun，其代表李文浩接受傳媒採訪時依然否認事實，更大聲夾惡反問記者的提問。

「勝利門」醜聞愈揭愈臭，Burning Sun代表李文浩近日接受新聞媒體「TV REPORT」訪問時，惟其言論隨昂引起網民公憤。他講到勝利是他朋友，所以當時準備Burning Sun時提議對方一同參與，面對傳媒公開大量有關性交易對話內容，他表示：「如果三年前與勝利的對話是罪的話，那裡全韓國的所有男人都是罪人嗎？加上性交易又沒有成為事實，只是純粹開玩笑！」他意思是，指所有男人都同樣會討論有關女性的話題，又指自己不是該色情聊天室的8人之一，試圖撇清關係。

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勝利曾有份投資的夜店Burning Sun，上月首先爆出打人及向女性下迷藥的醜聞。（網上圖片）

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李文浩轟態度依然囂張，引起社會的公憤！（網上圖片）

回應態度囂張：難道只有Burning Sun有毒品？

被問到Burning Sun向女性下迷藥再提性服務的報導是否屬實，他表明否認，更質疑為何現在仍然沒有受害女性出面起訴，更指出，如果有人提出起訴的話，加害者不但會馬上受到懲罰，受害女性還能得到金錢賠償，如此言論引起公憤。而講到在夜店中提供毒品，李文浩就指當時並不在現場，加上一星期只會去夜店一至兩次，強調自己不認識吸毒的人。最後他更反問一句：「我說一句實話，難道只有Burning Sun有毒品嗎？」被大眾反轟態度非常囂張。

代表提到三年前與勝利的對話只是開玩笑，更反問「全韓國的所有男人都是罪人嗎？」（網上圖片）