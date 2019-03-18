張紫妍自殺真相曝光！　親手寫強迫性行為名單原來只為離開公司

韓國29歲女星張紫妍曾被所屬公司強逼向高層人士提供過百次性服務，於2009年3月7日因性接待含冤自殺。今日（18日）案件再有突破性新進展，自殺原因疑被韓國影后李美淑和前經紀人聯手逼害而死。

張紫妍死亡前一星期其經理人公司內的升降機CCTV片段曝光，證實她自殺前曾連續三日與前經理人見面。（網上圖片）

據韓國傳媒Dispatch於18日早上報道，張紫妍經理人公司內的升降機CCTV片段曝光，揭露張紫妍死亡前一星期曾經與前經理人劉長浩見面的事實。從CCTV片段中，張紫妍自殺一星期前，2009年2月28日下午5時34分，（一名女子）張紫妍從1樓乘搭升降機往7樓（推定／估計該名女性為張紫妍），逗留3個多小時後，於下午9時46分，張紫妍與一名穿著衛衣的男子（即張紫妍前經理人劉長浩）一同從7樓前往1樓。2小時後，晚上11時57分，劉長浩下班，並且手上拿住一個文件袋和日記簿，而劉長浩拿住該份文件在3月1日，前往日山MBC電視台，與正在拍攝電視劇《伊甸園之東》的韓國影后李美淑見面。3月2日晚上9時43分，張紫妍再前往前經理人劉長浩所在的公司，警察表示從CCTV片段所見，當其時她的表情面帶笑容，一點也不暗淡，而她在公司逗留2個多小時，於11時57分離開。

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李美淑2013年前出庭為張紫妍事件作供，當時她臉帶笑容，被韓國民眾狠批毫無人性。（Viu《K1頭條》提供）

而以上提到的該份關鍵性的文件究竟是什麼？原來是李美淑與經理人劉長浩企圖哄騙張紫妍，向讓她寫一份4至6頁A4紙的強迫性行為名單，並承諾會將她從公司中營救出來。The Contents社長金成勛在2013年出庭作供時指出，李美淑曾強逼張紫妍簽5P性愛同意書，她才是性招待案的幕後黑手。唯李美淑出庭時則強調自己完全不認識張紫妍，更宣稱希望不要讓張紫妍死不瞑目。但實質上，當時李美淑和劉長浩正與其經理人公司The Contents打官司，為了得到該份名單威脅其公司與自己解除合約，但由於官司並不順利，只好開始根據張紫妍提供的名單逐一見面。而後來該份文件在張紫妍自殺後被包裝成「張紫妍遺書」，並不是她真正的遺書。據稱，張紫妍的家屬並不願意公開張紫妍的遺書，但劉長浩於張紫妍死後5日（3月12日）以「按照家屬意願」為理由，在張紫妍家屬面前燒毀整份「張紫妍遺書」。

張紫妍天真以為李美淑與前經理人劉長浩能助自己脫離苦海，親手寫了一份4至6頁A4紙的強迫性行為名單，而後來這份文件在張紫妍自殺後被包裝成「張紫妍遺書」。（網上圖片）

張紫妍連續三日懷住樂觀心情跟前經理人見面，可見當時她其實仍然抱有希望，未有自殺念頭。直到張紫妍自殺前2小時收到了一則短訊後把她的希望狠狠滅熄。她在3月7日下午3時34分，收到前經理人劉長浩的訊息：「星期一（3月9日）我會和『某人』見面，把下午的通告騰空，星期一早上打電話給我。」而短訊中的「某人」，就是張紫妍提供的性招待名單上的其中一名涉事者－鄭世浩導演。張紫妍在收到訊息後2小時就選擇自殺離開，是因為發現自己提供的性招待名單已被公開，並知道自己慘被利用的同時亦被公司威脅，最後把自己迫上絕路，用自殺來結束自己悲慘的一生。

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