【勝利醜聞】張紫妍含冤自殺事件懶人包　「娛圈潛規則」醜聞引爆

近日韓國演藝圈正在水深火熱之中，除了勝利的性買賣醜聞轟動全國外，亦爆出鄭俊英偷拍色情影片事件和多名藝人醜聞。然而，10年前轟動全韓國的29歲女星張紫妍因被逼性接待自殺身亡一案亦再度引起外界關注。該案於去年在國民情願下再度重審，而案件的10年訴訟期亦將於本月底結束，至今有多達60萬名國民再度聯署要求翻案，望令逍遙法外的人得到法律制裁。現在為大家整理張紫妍事件的始末：

曾參演人氣電視劇《花樣男子》的女星張紫妍於2009年3月7日因被逼性接待自殺身亡。（網上圖片）

【勝利醜聞】張紫妍案遭蓋過風頭 申訴期將屆滿好友籲藝人聲援

2009年3月7日

張紫妍於京畿道城南市寓所中上吊自殺身亡。

2009年3月10日

張紫妍部分遺書曝光：「我是一個很懦弱，而且沒有力氣的新人演員，希望能從在這苦痛之中解脫。」

2009年3月12日

張紫妍遺書和前經理人劉某的檢察書被燒毀。

2009年3月14日

警察對張紫妍自殺事件展開全面調查。

2010年底

張紫妍所屬公司老闆金承勳被判恐嚇罪罪成，輕判1年有期徒刑、緩刑2年，以及社會服務160小時，亦是事件中唯一一個受到懲罰的人。

張紫妍離世5年後，遺書在2011年於韓國KBS電視台《9時新聞》中公開，揭露她曾多次被所屬經紀公司要求提供性服務。（網上圖片）

2011年3月6日

張紫妍離世5年後，遺書於韓國SBS電視台《8時新聞》中公開，揭露張紫妍於2005至2009年四年之間被所屬經紀公司要求提供性服務，包括31名大企業、金融機構高層人士、演藝公司負責人及新聞高級主管人士提供過百次「三陪」服務，其中甚至與四個男人同床兼被毆打。

張紫妍在遺書中表示：「公司讓我不在酒吧、酒店等地方，而是在會見室、浴室、密室等地方的床上（接客），曾經試過在一個有3層的密室中，被別人隨意亂掃我的身體」，暗示公司就是讓她進行性招待的一方。

張紫妍所屬公司The Contents被老闆金承勳改裝成為「客人」而設的性招待場所。(網上圖片)

韓國MBC電視台節目《PD手冊》於2018年爆出張紫妍事件的涉案名單，而朝鮮日報社長方尚勳（中）的二子方正五（右下角）更被指因要求張紫妍在母親忌日提供性服務而令她走上絕路。（影片截圖）

2014年10月

唯事件經過5年後，法院認為證據不足，只判定所屬公司老闆金承勳暴力毆打張紫妍以及強迫其陪酒的罪名，並無涉及「性交易」的部分，最後只要求金承勳需賠償2400萬韓元（約港幣16萬），引起民眾氣憤。

2018年4月

#MeToo運動席捲全球，另已過訴訟期的張紫妍事件再度受關注，20萬名國民在「青瓦台國民情願留言版」留言要求延長調查期限，韓國檢察院重啟調查。

2018年7月24日

韓國MBC電視台節目《PD手冊》爆出張紫妍事件的涉案名單，包括《朝鮮日報》記者趙熙千、韓劇《我人生的黃金期》導演鄭世浩、《朝鮮日報》社長二兒子方正五、酒業會長朴文德、樂天集團會長辛格浩及其兒子辛東彬等人。

《PD手冊》繼續爆料，指張紫妍不僅受經理人公司侮辱和脅迫，甚至在泰國拍劇期間或是母親忌日，都要被強迫提供性服務，她甚至曾被逼做結紮手術來避孕，令她在被逼提供性服務時，讓男方不用配戴安全套的情況下不會懷孕。同時，張紫妍被逼在性行為前吸食毒品和興奮劑，令她更「放鬆」和「投入」。

2018年8月4日

張紫妍事件有效公訴期完結，當局以涉案人數太多，以「證據不足」為由結案。

曾親眼目睹張紫妍被迫性招待的同門師妹尹智吾，於張紫妍自殺10週年出書大爆張紫妍事件黑幕，兼現身檢察院作證。（網上圖片）

3月12日起，韓國網民在「青瓦台國民情願留言版」聯署要求重新調查張紫妍事件，至今已有多達60萬人聯署聲援。（網上截圖）

2019年3月7日

曾親眼目睹張紫妍被迫性招待的同門師妹尹智吾，於張紫妍自殺10週年當天出書大爆張紫妍事件黑幕，並出席電台節目透露張紫妍留下一份7頁的檔案，當中揭露她生前所遭受的種種不公待遇，更有一份名單，而名單上包括一個國會議員的名字。她表示張紫妍整理的檔案並不是遺書，而是為了通過法律訴訟討回公道的文件。

2019年3月12日

尹智吾現身檢察院作證，亦是鄭俊英事件爆出後從美國回韓國當日，到場記者寥寥可數。她稱每次張紫妍事件一有新進展時就會被其他莫名的事件蓋過，暗示有人企圖刻意減低張紫妍事件的關注度。

同日，韓國網民在「青瓦台國民情願留言版」聯署要求重新調查張紫妍事件，至今已有多達60萬人聯署聲援。

2019年3月15日

尹智吾於早上10時半現身於首爾的世宗文化會館前，大聲呼叫著「要求延長『張紫妍事件』上訴時效」的口號。

2019年3月尾

訴訟期結束