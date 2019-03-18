文在寅下令徹查勝利、張紫妍等案：檢察和警方要賭上組織命運調查

韓國現時備受討論的話題，必定是勝利鄭俊英一連串醜聞、張紫妍自殺案和前法務部次官金學義別墅性招待事件，當中，網民在韓國青瓦台國民請願留言板發動聯署，要求將張紫妍自殺案申訴期效延至2025年，直至截稿前，參與聯署人數已超過64萬，韓國總統文在寅必須回應有關請願。今日（18/3）青瓦台發言人金義謙召開記者會傳達文在寅指示，明言要徹查勝利鄭俊英、張紫妍自殺案和金學義事件。

勝利和鄭俊英醜聞鬧得滿城風雨。（視覺中國）

張紫妍自殺案近日再受公眾關注。（視覺中國）

勝利、鄭俊英接受調查新聞圖（視覺中國）

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金義謙透露，文在寅今日先後接到民政首席祕書曹國等政府官員就鄭俊英、張紫妍自殺案和金學義事件的報告，文在寅認為即使是過去發生的事情，如果現在處理不當，也會歸咎為韓國政府的失誤，所以檢方和警方應要以組織命運作賭注，徹底查明真相。文在寅又形容：「現時暴露的犯罪行爲和勾結關係的時間是過去政府的事情，但同樣的行爲可能延續到現政府，因此有必要對進行徹查。」

文在寅今日下令調查鄭俊英、張紫妍自殺案和金學義事件。（視覺中國）