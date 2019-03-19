【花椒之味】鄭秀文由妹妹轉做大家姐　演唱會前夕拒接電話

今日（18日）為香港國際影視展的第一天，寰亞電影亦舉行電影發佈會，由鄭秀文（Sammi）、台灣女星賴雅妍及新秀女星李曉峰主演；麥曦茵執導；宣佈改編自張小嫻小說《我的愛如此麻辣》的電影《花椒之味》，將於2019年第三季上映。

Sammi今日以白色型格連身西服出席寰亞電影發佈會。（葉詩攝）

鄭秀文談關於電影的劇情：「套戲歸根究底都係講親情同姐妹情，而爸爸就係個好重要嘅角色，因為佢喺唔同地方都播咗種子，於是我哋就有同父異母嘅姐妹。主要都係催淚嘅，每個觀眾睇呢部戲刺中點同共鳴，會根據佢哋嘅經歷而有所唔同。」



鍾鎮濤在《花椒之戀》中飾演三姐妹的父親，他說：「我好重要！因為三個女都唔同地方長大、關係好特別。我自己親身就冇咁嘅經驗，啲女仲係好細個，但演到有啲位時，其實做父親都係一樣。」

三姐妹鄭秀文、賴雅妍和李曉峰在衣著上也有各自的個性。（葉詩攝）

拍攝電影期間，飾演同父異母三姐妹的鄭秀文、賴雅妍和李曉峰的友情亦增進不少，鄭秀文說：「我哋一路拍一路累積咗感情，真係好投入個角色。我自己喺屋企就係細女，喺呢部戲就好似真係做咗個大姐姐，覺得大姐姐應該照顧兩個妹妹嘅感覺，好有一種溫暖溫馨嘅感覺。」

Sammi說膝頭未完全復元，所以不能做運動，跑自己最喜歡的每日八公里。（葉詩攝）

Sammi將於七月在紅館舉行11場演唱會，Sammi說：「未知會唔會加場，大家要留意幾時賣飛喇！朋友都開始搵我訂飛，自己都要開始做準備。」會不會不敢聽電話？「其實都係，睇咗之後唔禁入去住先，因為實在唔知畀到幾多飛朋友，但我會盡量嘅！」演唱會門票十分搶手，粉絲朋友們要準備Mark實Schedule了！