【花椒之味】張小嫻小說改編　鄭秀文鍾鎮濤演父女檔陰陽相隔

改編自張小嫻原著小說《我的愛如此麻辣》的電影《花椒之味》，由許鞍華監製、麥曦茵執導，由鄭秀文（Sammi）、賴雅妍及李曉峰飾演三姊妹。電影首預告在影視博覽上率先見街，故事由Sammi爸爸（鍾鎮濤 飾）過身開始，有意無意間在滲出淡淡憂傷之情。

預告一來Sammi就一手端過熱荼，心事重重。

三位同父異母姊妹，要去到爸爸的喪禮才認識。

首預告集中是人物介紹，將有參與的演員都一一盡錄，惟未見有劉德華客串的身影。故事講任職旅行社策劃的如樹（鄭秀文 飾），在得悉父親突如其來的死訊後，要獨力接手爸爸的火鍋店生意。同時更發現原來爸爸是個多情種，自己在台北、重慶兩地各有一個同父異母的妹妹如枝及如果，分別由賴雅妍及李曉峰飾演。

爸爸過身後，三姊妹背起爸爸的火鍋店繼續經營。

作為大家姐的Sammi，要學習跟這兩姊妹相處之餘，更發現縱使父親一直與自己在香港生活，卻要在父親死後才開始真正認識父親。三姊妹在父親的葬禮上首次碰面，既要面對突如其來的親人，又要處理自己在感情和事業上的糾結，只好盼麻辣鍋的辛味可助自己衝破一切。

戲中有不少香港元素，包括大坑舞火龍。

任賢齊飾演醫生，跟Sammi有感情發展。