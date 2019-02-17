【失戀急讓】鄭秀文張家輝夾份炒樓　黃子華客串演出笑中有悲

由卓韻芝執導和編劇，張家輝、鄭秀文、Angelababy主演，故事一開始已經大講香港樓市問題，以一句「一睇就知你唔好彩，呢個地球，只有高等生物，人，先要供樓！」

香港的樓密如屏風。（影片截圖）

香港地少人多，樓價高，炒樓的人身上幾套房，商家又要捱貴租，就如張家輝和Angelababy吃飯時說：「做咩都唔易，黃賭毒都要交租，日頭做食肆，夜晚就做夜總會，咁先交到租。」真真正正講中香港狀況！

香港地租金貴，舖頭都是適時轉型。（影片截圖）

戴假髮的張學友時常頭痕。（影片截圖）

光頭的學友

除了講樓價，戲入面還有兩大神人！先有歌神張學友登場，原來他拍這套戲有個小秘密，戲中他的頭髮其實是假髮，因為當時他正值拍攝《赤道》的關係，要剷光頭，所以在《失戀急讓》中戴上假髮扮演律師，而且不時都會「自嘲」，用梳尖搲頭。當張家輝伸手差點碰到他的頭髮時，又勁大反應問他幹甚麼，十分害怕被弄亂秀髮。

被搞亂檔的子華神顯得相當崩潰。（影片截圖）

子華都有頭髮問題

而另一個神，就是子華神了！黃子華扮演鄭秀文的前夫，正當他搭上了一個年輕貌美的白富美時，碰上了賣樓4人組，張家輝、鄭秀文、Angelababy和歐豪，但鄭秀文則不肯賣，同時令到黃子華跟新女友一拍兩散，又令子華神發嬲反枱發脾氣，自言自己老又甩頭髮，40度都要戴帽、老花睇書都要扮睇到，風濕都要扮唔痛，就這樣白白失去了荀盤靚女。《失戀急讓》笑中有苦，寫實香港地「有樓的重要性」之餘，市民渴望無樓困身的輕鬆。

+ 11 + 10 + 9

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003