【歎息橋】周家怡有份角逐金像獎「最佳女配角」：愈近愈唔緊張啊

周家怡今日（19日）出席「香港國際影視展」ViuTV新劇《歎息橋》的發佈會。二人曾合作拍《綠豆》，她表示：「好開心可以再次同呢個團隊合作，其實都好期待，自從拍完《綠豆》之後，一路都好懷念，因為拍佢哋係可以有啲新嘅嘢出到嚟。同埋我又好鍾意同林保怡拍檔，因為同佢拍戲係一個享受嚟，因為佢又可以好令到我入戲，交流大家都好舒服。所以呢個戲我未睇製成，但我係好期待。」

周家怡今日（19日）出席新劇《歎息橋》發佈活動。（陳順禎攝）

家怡指希望觀眾看完此劇會有思考，和有訊息可帶走。她說：「我覺得呢套戲係唔應該睇一次嘅，我覺得最需要起碼係3次，因為我比較蠢。我覺得睇3次，啲觀眾會品嚐到個味道，同埋去攞到一個做人嘅message（訊息）。」

周家怡指今次《歎息橋》的拍攝手法與以往不同，所以同一場戲會有不同的演法。（陳順禎攝）

提到家怡憑《無雙》角逐今年《香港電影金像獎》「最佳女配角」，心情有否緊張，她表示：「愈近愈唔緊張，因為其實天意嚟嘅呢個，我已經好開心，好感恩啊，好感謝同好感受到好多人對我好好。（佘詩曼話撐硬你攞獎？）佢撐啦緊係，咁friend！所以我點解話我唔緊張，係因為我收到好多人嘅愛錫，已經係好重要。」