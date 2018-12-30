【貓女俠】兩貓離世後不敢再養　周家怡入大澳扮演貓義工勾回憶

大澳貓義工German在區內拯救生命的故事，近日被拍成港台劇集，導演更邀得周家怡在該劇演繹German的角色。 周家怡與German 初次見面已一拍即合。二人均留有一頭短髮，性格爽直，更同樣視貓如命。「當時知道要拍攝關於流浪貓及義工的故事，覺得一定要接拍，還有真的很敬佩German，因為不是很多人有能力做到。」周家怡說。

周家怡從小居於多層大廈，小時候飼養了兩隻貓兒——Mimi和Crystal，但牠們共陪伴了周家怡二十多年後就分別離世。談起Crystal在寵物醫院彌留的情景，仍教周家怡難過。「牠那時候常常入醫院，每次都出得返來，好硬淨。」然而，半年前進入醫院後，卻沒有再跟周家怡回家。當時Crystal癱軟在籠子裡；當牠看到家怡時，前手往籠外伸了出來。「為何會伸隻手出來呢? 我好自然握著牠的手，之後Crystal的另一隻手伸向哥哥。」這時周家怡開始哽咽，聲線帶點顫抖地繼續說：「Crystal將我們拉近牠，然後就抽筋了。」

周家怡曾養了兩隻貓咪，但先後因病離世，教全家人傷心不已，自此她不敢再飼養毛小孩。

訪問時周家怡忍得住眼淚，但當日她跟哥哥哭成淚人，往後更不敢收養別的毛小孩。「媽媽承受不了，她說到若90多歲時要目送多一次離開，她擔心自己捱不住。」

「大澳親切得像回家般。」

直至兩個月前，周家怡走入大澳拍攝。她在這個漁村待了一個星期，重拾了以往與貓咪玩樂時的趣味，而大澳居民之間緊密的關係也教她印象深刻。「他們像個小社區，大家都沒有秘密。」周家怡完成拍攝當晚，從大澳回到市區時，發現小島的溫暖難以在城市感受得到。「在大澳會跟每個街坊打招呼，好自然同大家熟絡，但出返來 (市區) 的感覺是冷漠一點。」

拍攝過後，周家怡與German及其他大澳街坊成為了好朋友。(照片由受訪者提供)

這次周家怡從German的角色中，感受到人與貓互相療癒的力量，也看到大澳人的組織力，抺去了以往對大澳含糊的印象。「我連自己以前有冇去過都唔知，但現在認識了他們 ，在大澳多了一大班朋友，去到就好似返了屋企般親切。」

香港電台《義想天開：原居貓》

播放日期及時間：1月6日；晚上7時半