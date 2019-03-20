何超蓮早知G.E.M.公司待遇不公平 ：一路以來都見佢成日喊

何超蓮早前在貴州開展富意義的旅程，超蓮今天（19日）出席時裝活動時分享這次旅行點滴：「我哋二十人一齊去貴州一個山區教小朋友英文、髹翻靚間學校，同埋畀物資佢哋，其實真係超級辛苦，我哋由海拔1,000米行到上1,780米，你諗下個斜度，同埋我哋行咗14公里先到，到咗又要做嘢，所以都係比較辛苦嘅旅程。」

何超蓮今天（19日）出席時裝雜誌活動。（梁碧玲攝）

這個貴州之旅辛苦程度遠超她所想，氣溫低得超蓮說是「凍到傻咗」，作為千金小姐她也不怕勞苦，全因為她有一顆善良的心，「其實好凍好凍都要Keep住做嘢，要盡量係太陽落山前要幫忙執好哂物資，同埋要同小朋友玩，因為佢哋好慘係留守兒童，佢哋爸爸媽媽都唔喺身邉去咗大城市工作，所以好少我哋呢啲咁年輕嘅義工去教佢哋，用哂我哋精力。」

超蓮一早便知好姐妹G.E.M.在公司待遇不公。（梁碧玲攝）

好姐妹G.E.M.（鄧紫棋）最近為合約糾紛而煩惱，超蓮一早知道這件事情，更透露G.E.M.為這件事情流下不少眼淚：「佢其實都唔係而家唔開心，一路以來都見佢成日喊又唔開心，我覺得作為朋友要係佢需要我嘅時候出現陪佢同支持佢，但我知道依家都唔可以講太多關於佢哋中間嘅事，交返畀佢律師處理，但我知佢一路都好慘，待遇唔係咁好，不過我都唔講太多。」