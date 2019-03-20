「清純張栢芝」楊埕IG揭男友出軌港姐：非斬不可！

有「清純張栢芝」之稱的楊埕去年憑重頭劇《再創世紀》中飾演周勵淇秘書兼內地富二代千金而成功入屋，月初她在26歲生日的派對上更透露投資了6位數開設製作公司，獲黃百鳴、許芷熒（前名許亦妮）、蔡一鳳等好友到賀。可惜，事業得意，愛情失意，楊埕突然在IG爆出被港姐橫刀奪愛！

楊埕曾在2015年與錢小豪兒子龐景峰拍拖，直到2017年5月宣布分手！分手後，楊埕寄情工作，除了投資百萬開美容院又與朋友經營Fashion Channel，最近又宣布開設製作公司，有意開電影捧自己做女主角。但昨日（18日）楊埕突然在IG發火大罵：「不懂得拒絕女生的男人非斬不可！當女友在旁，照顧所有朋友是盡顯風度。出雙入對只照顧一位剛認識的是盡顯風流！作為女生有自信是好事但莊閒要識分！」，還hangtag寫下「#其實成班女仔一齊你有需要被特別看待？」、「#互相集兵互相了解」、「#港姐MissM」和「#MrW」，男友疑似另結新歡！

原來楊埕與龐景峰後，有投入一段新的感情！（IG圖片）

楊埕仲話男友風流！（IG截圖）

楊埕接受《香港01》訪問時，就嬲爆回應：「其實事情不嚴重，只是覺得身為港姐有啲名氣應該懂得尊重別人！」追問之下，楊埕又透露這件事對自己打擊很大：「呢2日嘅事嚟。（你生日之後嘅事？）係呀，所以對我打撃都好大，但呢兩日好忙，暫時都未有時間去處理。（係朋友發現話你知？）唔係呀，我自己發現。（Miss M係邊個？）我唔想講住，因為我都想再了解吓先，遲啲再講！（之前有冇試過被出軌？）初戀囉，之後都冇。」

慶祝完生日竟然發現男友出軌，應該嬲到爆！（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

其實楊埕人緣相當好，與不少圏中和港姐交情都匪淺！雖然楊埕始於未肯透露Miss M的身份，但憑「港姐」二字就發現了7大嫌疑人！

她亦有不少港姐好友！（IG圖片）

+ 9 + 8 + 7

邱晴（Mandy）

現年19歲的Mandy是《2017年度香港小姐競選》的八強佳麗，面試時被稱為「嫩版李珊珊」，亦係同屆最年輕的佳麗，而被廣受關注。落選後，她更因樣子甜美加上擁一雙白滑長腿，得到不少網民及觀眾歡心，兼被TVB力捧，擔任《Think Big天地》的主持！

Mandy後生又甜美！（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

阮嘉敏（Mandy）

現年27歲的阮嘉敏曾經參選《2016年度香港小姐競選》並晉身十強，落選後她被安排加入《東張西望》擔任外景主持，她更憑著甜美樣貌和姣好身材，一直深得不少男網民的擁戴，她大時會在IG大派福利，分享性感美照！

Mandy都不時在IG大派福利！（IG圖片）

+ 4 + 3 + 2

劉佩玥（Moon）

現年29歲的劉佩玥是《2013年度香港小姐競選》季軍，雖然阿Moon入行以來緋聞多多，更被稱為「收兵」高手，但前年與「巨聲幫」大孖周志文開始秘戀後，二人就越愛越高調。

阿Moon同周志文越愛越高調！（IG圖片）

+ 2

黃智雯（Mandy）

花旦黃智雯曾參選《2007年度香港小姐競選》並入圍最後五強，但Mandy已有拍拖7年、任職珠寶公司高層的男友Anthony，兩人感情穩定，所以嫌疑不大！

Mandy已有男友！（IG圖片）

+ 2

文凱玲（Connie Man）

文凱玲曾參選2010年度香港小姐競選，最終落選。近年文凱玲更為事業將感情低調，但就有傳她有個普通打工族的男友，二人感情穩定，更被影到一同搭地鐵，相當溫馨！

Connie近年積極洗脫性感形象！（IG圖片）

麥美恩（Mayanne Mak）

現年32歲的麥美恩曾參與《2011年度香港小姐競選》並奪得殿軍，她性格風趣幽默，大情大性，一直行傻大姐路線!但她一直有個緋聞男友就是娛樂主播許文軒（Edmond），近她更在《流行經典50年》中公開示愛！

Mayanne都有緋聞男友!（IG圖片）

麥明詩（Louisa Mak）

現年27歲的麥明詩是《2015年度香港小姐競選》冠軍，自從2016宣布與拍拖近三年的林作分手後，曾透露正在積極找新的感情！但麥明詩工作相當忙，早前於25日內全程以單車代步途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家，更與單車手胡健燊（Jack）傳緋聞，似乎嫌疑亦不大！

麥明詩就曾被爆出在英國讀大學期間有一籮男友!（IG圖片）