陳冠希舊愛Cammi與富二代分手　復出做歌手要搵錢

因一張與陳冠希火辣舌吻照而為人熟悉的謝芷蕙（Cammi）今日（18日）就趁自己踏入24歲生日出國語新歌《天真》宣布正式復出娛樂圈，她更透露自己與內地富二代分手，回復單身已經4個月！

Cammi做歌手，大家仲認唔認得佢?（微博照片）

Cammi曾於8年前與陳冠希傳出緋聞，當時只有16歲的她熱吻31歲的陳冠希，親密照還被放上網路，轟動一時！其後，她就戀上內地富二代Jayden，對方不僅時常送名牌給她，還打本給她搞網上時裝生意，令Cammi成功躋身小富婆行列，不時在微博豪晒富貴生活。可惜，二人因性格不合在2017年底分手，結束四年情！

Cammi當時是16歲的花樣少女。（圖片來源：視覺中國）

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分手後，越大越靚的Cammi在去年又被爆出戀上澳門賭廳富商，雖然她否認對方是賭廳富商，但就承認戀情！Cammi接受《香港01》訪問時就透露剛與對方分手4個月：「我哋一齊大半年，分咗手4個月左右。（點解分手？）性格不合。而家我對拍拖都係隨緣，因為細個好心急搵一個鍚自己嘅人，成日都想痴住佢，但而家就會想獨立！其實我上年已經簽咗畀娛樂公司，但嗰陣太掛住拍拖，而家就會聽返工作安排，所以都出歌。（仲會有咩計劃？）聽公司安排，暫時計劃會拍新歌MV同出寫真。（復出有咩目標？）賺錢！」

公司宣布Cammi2019年檔期全面開放！(微博截圖)

估唔到Cammi把聲又幾甜喎！（微博圖片）

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雖然有網友估計Cammi同男友分手沒有了經濟來源才復出賺錢，但她就稱：「其實娛樂圈係我副業，我主要都係做生意，我喺線上賣膠原蛋白都有月入6位數。而且我之前啲男朋友都冇俾過錢我，只係少咗啲禮物，但我都有好多朋友好好，送咗好多生日禮品俾我。」

Cammi仲話如果新歌反應好會出廣東話！（IG圖片）

對於今年的生日願望，Cammi就稱：「都係賺多啲錢，之後就搵個男朋友再嫁人。」至於工作，Cammi就透露自己主要會在國內發展，目前公司正與多部電視劇洽談當中。