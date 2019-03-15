漫遊日本投訴謝安琪影相差　張繼聰：影到好似阿叔第一次去旅行！

很多人經常投訴另一半唔識影相，這是許多伴侶都跨不過的難關，就連「永遠老婆是對的」的「愛妻號」張繼聰都忍唔住，要公開吐糟老婆謝安琪（Kay）的影相技術，非常大膽。

在阿聰掌鏡下阿Kay，人靚景靚。（IG圖片）

Kay日前在KKBOX表演上耳機失靈影響心情，阿聰繼在IG發長文安慰老婆後，在白色情人節當日與阿Kay 飛去日本散心。昨晚他在IG上載兩張他和Kay到日本富士山旅行，各自的單人照，阿Kay那張相由阿聰掌鏡，畫面非常唯美；而另一張阿聰的那張相，他整個人背光，好像淪為路人甲。

阿聰似乎不太滿意老婆的影相技術，他寫道：

我：「依個位靚呀，企埋去幫你影張相吖」兩秒影完，張相水準的確好高吓。

佢：「真係ok喎，咁你埋去，我幫你影吖。」影完......我攞番手機一睇.... .

佢：「點呀？ok嗎？」 .

我：「好好呀 ! 我好似一個阿叔第一次去旅行咁....」 .

之後去其他景點，我冇再影相......

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......的確係有進步嘅空間。（IG圖片）

阿聰，唔緊要啦，老婆靚咪得囉～

不過看來阿Kay真係要進修一下影相技術喇！

其實阿聰是假投訴真放閃，話畀大家知，阿Kay有一個識影相的老公好幸福！此舉引發不少網民共鳴，勾起與另一半的甜蜜回憶！