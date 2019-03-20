【權力遊戲】因成劇中焦點而面臨崩潰　Jon Snow：好X可怕！

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）第8季即將於美國時間4月14播出，相信大批劇迷都已經開始重溫劇情預備最終季的來臨。不過日前飾演Jon Snow的Kit Harington接受外國傳媒訪問時，表示成為焦點曾一度令他困擾，更需要接受心理輔導。

（Getty Images）

現年32歲的Kit Harington憑《權力遊戲》而一舉成名，不過在突如其來的灌注下，不是每個演員都受得來。受訪時Harington直言因此而開始情緒崩潰：「這不是我生命中美好的時光，我覺得我必須覺得自己是世上最幸運的人，但事實上我很脆弱。」更指，正當所飾演的Jon Snow成為《權力遊戲》的主線，就是人生的低潮，原因是不喜歡成為焦點：「當你成為劇中最扣人心弦的主線，加上這套電視劇極受注目的同時，所有人所關注的彷彿就只有你一個，這真的好X可怕。」

（劇照）

就是在這個時候，Harington開始尋求心理輔導：「當時我感到沒有安全感，亦沒有跟任何人說話。我不得為自己所擁有的而心存感激，但我感到非常擔心，究竟我是否真的能演戲。」經過心理輔導後，Harington逐漸能夠適應及改變自己的想法：「你會意識到，如果你要得到更多，就要在工作中尋找成功感，而不是圍繞它的樂趣。」

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