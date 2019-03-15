【權力遊戲】最終季全6集片長曝光！　加埋夠睇3次《Marvel隊長》

繼日前HBO美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季前兩集時長公開後，聰明的網友發現調整網址即可看到全集數長度。而如同先前外媒報導一般，最終大結局將長達80分鐘！

從官方節目資訊可看出第3集，也是夜王（Night King）飾演男星Vladimír Furdík先前所透露的大戰集數，將播出整整一小時。而第4集則會比前一集多上18分鐘，共78分鐘。第5集和最終集第6集則為相同時長，共80分鐘，相似第7季最終集，也是目前播出集數中，長度最長的一集。

扮演「Jon snow」的Kit Harington日前公開《權力遊戲》最終季每集片長。（Facebook）

目前除了首播日期、正式預告、時長以及角色海報釋出外，眾卡士於近期展開宣傳，齊登美國《Entertainment Weekly》拍攝團體照分享「臨冬城大戰」拍攝的艱辛過程，也各自拍攝個人照透露飾演角色新一季動向。

駛乜爭凳仔？《權力遊戲》輪住坐「鐵王座」！（點圖放大▼）

+ 16 + 15 + 14

而對於萬眾期待的大結局，「珊莎」蘇菲特納（Sophie Turner）先前自爆已把大結局告知少數好友，日前再曝未婚夫Joe Jonas也已知道，但對方卻對她劇透的行為感到很不滿：「我已經告訴Joe了。但他對我很生氣，他很喜歡這部劇！但我必須要告訴一些人，不然我會受不了。」

《權力遊戲》最終季將於4月15日與美國同步播出！搶先欣賞最新劇照▼

+ 19 + 18 + 17

延伸閱讀：

《冰與火之歌》瓊恩雪諾再遇致命敵人！「夜王」曝最終季鎖定單一目標

最終季關鍵兵器會合！《冰與火之歌》瓦雷利亞鋼由來解釋、散落之處

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】