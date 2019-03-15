【權力遊戲】「珊莎」自爆結局辣㷫未婚夫　蘇菲特納：我忍唔住啦

《權力遊戲》（Game of Thrones）扮演「珊莎」的女星蘇菲特納（Sophie Turner）先前自爆已把大結局告知少數好友。日前她與好姊妹Maisie Williams接受訪問再度提起此事，進一步透露未婚夫Joe Jonas對她劇透的行為相當生氣。

面對英國雜誌Glamour問起最終季劇情時，Maisie Williams先開玩笑表示，記者必須要把她灌醉才有辦法從她口中知道些甚麼，但也透露其實已經有人知道結局了。此時，一旁的蘇菲特納就坦白說道：「我已經告訴Joe了。但他很生氣我，他很喜歡這部劇！但我必須要告訴一些人，不然我會受不了。」

蘇菲特納憑《權力遊戲》中「珊莎」一角人氣急升。（劇照）

事實上，除了蘇菲特納劇透外，劇中男主角Kit Harington也在劇集播出前就向另一半劇透了。Rose Leslie今年2月時曾表示，當時Kit Harington直接說出第7季結局讓她感到非常生氣，雖然是她自己要求想知道一些劇情，但沒想到老公卻爆了這麼重要的劇情，讓她後悔萬分。

於《權力遊戲》扮演Ygritte的Rose Leslie亦慘被劇透。（劇照）

最終季誰能登上鐵王座（Iron Throne）不僅劇迷關心，連過往參演的演員們也同樣關注。飾演「Ned Stark」的Sean Bean認為會是「Arya」登上寶座，而扮演「Robb Stark」的Richard Madden則大膽推測人類全死光，只剩龍在天空翱翔。究竟兩人之中是否有人猜對呢？

唔駛估啦！個個都有份坐「鐵王座」（點圖放大▼）

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《權力遊戲》最終季將於4月15日於HBO與美國同步播出，搶先欣賞精彩劇照▼

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