【勝利醜聞】台灣金主「林太」身分曝光　天價搶購蔡依林設計手袋

韓團BIGBANG前成員勝利性招待案持續發酵，不止驚動韓國國內，亦牽涉到台灣演藝圈。早前有報道指陳柏霖、王大陸、柯震東等台灣男星與勝利私交甚篤，多次參加勝利舉辦的狂歡派對，惹來外界猜測他們曾參與「性招待案」。日前又有報道指勝利兩年前在菲律賓開Party時，曾招待來自台灣的「林太」，而且這位林太來頭不小！

勝利近日捲入多單醜聞，正接受警方調查。（視覺中國）

據台灣傳媒報道，「林太」是勝利的朋友，也是多年的合作夥伴，與BIGBANG成員在一個品牌活動上認識，勝利更將這位林太分類為超級VIP，她還是勝利開設的夜店Burning Sun的重要投資者。據知林太財力雄厚，在韓國有樓有生意，還是多家品牌的VIP，家中收藏不少限量精品，她曾買下全球超限量梳化，而編號正正就在已故的「老佛爺」Karl Lagerfeld之後，就連蔡依林在2017年設計的慈善義賣手袋，她也以「無上限」的預算購入，出手闊綽。

蔡依林2017年出席FENDI在香港舉辦的揭幕酒會時，獲邀參與手袋設計，她還帶著自己設計的作品亮相。（視覺中國）

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此外，原定在25日以陸軍現役士兵入伍的勝利，已經獲韓國兵務廳批准以「涉性招待」等接受警方調查的他提交的延期入伍申請，繼續配合警方調查。兵務廳指勝利為配合調查提交了入伍延期，而且他的狀況符合韓國兵役法實行令中的第129項條例「因不可避之理由履行兵役義務有困難」，過往也有因配合警方搜查而延期入伍的前例，所以批准勝利的申請。據知勝利可延期入伍3個月，預計將於6月25日入伍。

據知勝利已經獲韓國兵務廳批准延期入伍。（視覺中國）

而之前曾有法律界人士透露，如勝利在有犯罪嫌疑情況下入伍，軍事法庭的刑罰會比普通法庭的刑罰更加嚴厲，有可能會判處比普通法庭高出兩倍以上的刑期，因此推測勝利為了避免更高刑罰才申請延期入伍。

勝利昨日接受訪問聲稱聊天紀錄為朋友之間的吹牛，又認為現時沒有人相信他的說話。（視覺中國）