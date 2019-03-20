鄧萃雯難忍家暴新聞　發文力斥：別以為忍受就是愛！

剛踏入53歲的鄧萃雯最近在微博轉載一篇來自江西的家暴新聞，並留言指：「千萬別以為忍受就是愛，你越包容罪行不愛惜自己，對方也越不會愛你。」，此番言論獲不少網友力讚！

鄧萃雯轉載的報道指一名女子在私家車上哭喊指遭到丈夫家暴，該男子更緊緊抓住女子手腕，拒絕配合交警執法，並斥責交警「你懂不懂法律」態度相當囂張，最後交警唯有使用催淚噴射劑將其制服。對此，鄧萃雯就發表了一小段自己對家暴的看法：「被家暴的人只要你願意妥協，你便會繼續被家暴；向人施行家暴的通常不覺得自己做錯事或在犯法，所以你必須報警讓他知道，他才有可能改過自新。千萬別以為忍受就是愛，你越包容罪行不愛惜自己，對方也越不會愛你。這民警做得好！」

家暴不能忍！（圖片來源：視覺中國）

（微博截圖）

其實鄧萃雯曾在劉美娟的書中《擁有失去》提及自己生長在破碎家庭，自小不是跟父母同住，她更坦言時候曾向離異的父母表達憤怒。因為當時離婚不像現在普遍，她曾在學校被人歧視。與祖父母同住的她，從小就能力照顧有風濕病的祖母，所有家務，買菜、煮飯和洗衫也由她負責。因童年沒有安全感，覺沒有人可以倚靠，年紀輕輕要獨力承擔一切，常形容自己「爛命一條」。

鄧萃雯近年養尊處優、嚴選劇本，希望有更好的作品帶給觀眾！（圖片來源：視覺中國）

她入行以來，有過三段情史，但最後都是分手收場，至今感情仍然空白。鄧萃雯更曾透露自己沒有經歷過健康和幸福的關係，沒有榜樣可以依循。可能過去經歷令她沒有安全感，沒有將自己的內心打開。雖然如此，鄧萃雯認為家暴是絕對不能容忍的！

雯女感情生活未見太精采。（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖睇雯女曾交往男友!