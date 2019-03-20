馬浚偉首以製作人身份現身「影視展」　多元身份樂在其中

馬浚偉（馬仔）今日（20日）首次以導演及製作人身份現身「香港國際影視展」，他過往雖然多次參與活動，但都是以藝人身份代表無缐宣傳劇集，所以今次感覺特別不同。

馬浚偉（馬仔）今日（20日）首次以導演及製作人身份現身「香港國際影視展」。

馬仔今次以其首部電影作品《生前約死後》製作人身份出席，他更將兼任導演、編劇、演員等多重身份，馬仔笑言早已習慣自己是個多重身份的演藝人，且樂在其中。

馬仔今次出席影視展的另一收穫是認識很多參展商和買家，表示他們當中有部分已看過《生前約死後》，表示很希望能發行到全國及海外地區，他非常感激各方反應熱烈，透露會全力投入拍攝，定十一月份在港上映。

馬仔在影視展現場專程到訪發行公司Golden Scene攤位，與主事人Winnie Tsang曾麗芬交談甚歡，馬仔與Winnie向來投緣，更開心得到對方的熱心支持，為《生前約死後》作全球發行。

雖然已為新戲馬不停蹄，但勤力的馬仔表示目前正趕幾個電影劇本，而且接近完成階段。雖然近年涉足幕後工作，但馬床強調自己不會放棄老本行，仍然對演出有熱誠有興趣，未來將會繼續多元化發展，台前幕後都全力盡心做到最好，電影、舞台、電視、唱歌都會致力投入，只要劇本適合，仍會接拍電視劇。