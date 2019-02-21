【生前約死後】馬浚偉開拍電影版　9歲小演員試鏡感同身受爆喊

馬浚偉自編自導自演的舞台劇《生前約死後》叫好叫座，完成11場演出稍事休息後，馬上投入籌備拍攝同名電影的工作，日前剛剛完成一連兩天的試鏡工作，參與試鏡的演員令他感到驚喜和感動。

馬浚偉參與《生前約死後》電影版演員遴選。

電影版仍然由馬仔自編自導自演，需要為不同角色挑選演員，當中不乏富經驗的專業演員，也包括對表演藝術甚有興趣的業餘演員，他們每一位都令馬仔留下深刻印象。馬仔説，其中有幾位在外型方面同自己相當接近，扮演他的好朋友，很開心可以找到既符合外型又啱戲路的年輕人。

9歲小演員因為憶起去世的祖母而喊唔停，馬仔親自安慰對方。

令馬仔印象特別深刻的，是其中一位九歲男仔，在試戲時不用一分鐘已喊得出，自然流露出真感情，及後仍喊唔停，要馬仔親自去呵番才不哭，經了解才知道這位小朋友經歷過親愛的祖母去世，感同身受而真情流露。落實演員後，電影《生前約死後》於5月正式投入拍攝，預計今年十一月公映。

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