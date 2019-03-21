麥浚龍工作中度過35歲生日　指心態改變表明︰免驚喜

麥浚龍（Juno）昨日（20日）出席品牌傢俬展覽活動。日前Juno剛剛渡過了他的35歲生日，他在IG發文指自己「不太再慶祝生日」，活動上，他補充自己今年的生日也是在工作中過，他說：「因為依家做緊電影嘅後期啦，同埋依家愈嚟愈少慶祝生日，可能心態唔同咗，我覺得同屋企人食餐飯咁，無乜話好多嘅慶祝活動。」

Juno覺得不應該只是生日才快樂，應該每日都快樂。（梁碧玲攝）

Juno指公司的同事也有跟他作小慶祝，有一起吃蛋糕，不過他就說自己是有點怕驚喜的人，跟他們講明「免驚喜」！而Juno跟謝安琪（Kay）的生日非常接近，不過他就指還未一起相約食飯慶祝。

Juno指近年拍戲工作，令生活日夜癲倒，而過時過節大多都在工作中渡過。（梁碧玲攝）

Juno跟Kay同步出新歌《其實寂寞》和《寂寞就如》，受到樂迷的歡迎，被問到概念的來由，他說：「我覺得好多時我哋去做音樂，或者去選取一個題材嘅時候，都會用比較悲觀嘅態度去寫『寂寞』呢個情感，咁今次除咗同個故事有關之外，我又覺得可以用一個比較輕鬆啲嘅狀態（去講）。同埋兩首歌主要想講，每個人都會遇到寂寞嘅時候，或者獨處嘅時候，而寂寞唔係大家諗到咁可怕嘅，咁就用咗呢個方向去做呢兩首歌，而咁樣頭尾呼應，我都好開心觀眾咁喜歡，亦都係一個新嘗試。」