麥浚龍剖析《黑盒》董折與寒玲關係　預告新角色將陸續出現

麥浚龍(Juno)去年年底推出帶有故事性的大碟《The Album》,每一首歌配上一篇文案,宛如一本小說。開賣不久便被搶購一空,終於,故事續篇的第一首歌《黑盒》於前幾天推出。Juno和韋羅莎(Rosa)偕新歌《黑盒》的製作班底Coey Young和王雙駿今日(21日)到電台出席新歌宣傳活動,他說︰「新歌《黑盒》就係《The Album》嘅Part Two,其實就係叫The Album and The Rest of It,就係一直延續緊董折同浦銘心喺2018,我哋推出嘅故事。」