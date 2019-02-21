麥浚龍剖析《黑盒》董折與寒玲關係　預告新角色將陸續出現

麥浚龍（Juno）去年年底推出帶有故事性的大碟《The Album》，每一首歌配上一篇文案，宛如一本小說。開賣不久便被搶購一空，終於，故事續篇的第一首歌《黑盒》於前幾天推出。Juno和韋羅莎（Rosa）偕新歌《黑盒》的製作班底Coey Young和王雙駿今日（21日）到電台出席新歌宣傳活動，他說︰「新歌《黑盒》就係《The Album》嘅Part Two，其實就係叫The Album and The Rest of It，就係一直延續緊董折同浦銘心喺2018，我哋推出嘅故事。」

跨越幾年的音樂企劃

《The Album》猶如董折和浦銘心的上集，感覺還有很後話未說。Juno坦言在決定推出大碟的第一天就知道內容上的盛載量，沒有可能在一年間完成，「所以《The Album》從來都係一個跨越幾年嘅音樂企劃，咁依家2019年，就係董折同浦銘心處於一個離婚嘅狀態嘅時候，出現一個新嘅角色，呢個角色就係Rosa飾演嘅寒玲。」

《黑盒》的音樂班底一同到電台宣傳新歌。（梁碧玲攝）

韋羅莎首次獻唱

其實二人曾在《風林火山》合作過，但這次Rosa就嘗試了第一次真真正正到錄音室錄歌。Rosa表示也曾感到迷惘，「唱歌係我完全唔熟悉嘅嘢，咁我係完全睇佢（Juno），『咁即係應該點啊？我應該點樣唱？Are you sure你要搵我唱？』好多唔識嘅嘢，好多問題，好多擔憂。」對於自己唱歌的聲音，她也表示還未適應，有時聽回歌曲也有點尷尬。

Rosa坦言第一次進錄音室灌錄歌曲非常緊張。（粱碧玲攝）

寒玲與董折的古怪關係

寒玲暫時在故事中的角色較神秘，被問到Juno為什麼會選擇Rosa擔任寒玲一角，Juno說︰「我覺得佢係好talented，佢畀我嘅感覺係幾independent，幾硬淨咁，當我去諗寒玲呢個角色嘅時候，其實帶住一啲我認為Rosa能夠carry到嘅一個性格。寒玲嘅背景好神秘，佢係飾演一個喺傳呼機台工作嘅女生，佢見證咗浦銘心同董折由佢地關係由好到出現問題，去到離婚，佢都係一個聆聽者，幫佢地傳達口訊。」但他補充，很多人都覺得男女合唱必然是情歌，寒玲當然有放自己的私人情感到董折身上，但這次《黑盒》裡的董折和寒玲之間的不是愛情，他形容之為「很微妙的感情」。而寒玲對愛情的部分和投射反而是放於浦銘心身上的。

Juno稱讚Rosa的演出很有力量。（粱碧玲攝）

在《沐春風》的MV裡，其實鄭伊健也有出現過，他會否出現在下一首歌裡呢？對此，Juno就賣了關子，叫觀眾們繼續留意。而之前文案中出現過的女警戴慈欣呢？Juno表示她也是會陸續登場的一個角色。看來歌迷也要慢慢再追看了。至於由Juno執導的《風林火山》，他指電影正在做後期製作，作品將會在2019年年尾或下年年頭推出。