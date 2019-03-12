麥浚龍謝安琪《寂寞就如》《其實寂寞》　林夕創作刻骨銘心的孤獨

自上月推出新曲《黑盒》後，麥浚龍（Juno）今日跟謝安琪（Kay）今日下午突然於IG宣佈空降兩首他們各自的獨唱歌，分別是Juno的《寂寞就如》和Kay的《其實寂寞》。

相信是繼續下回大碟《The Album and The Rest of it》浦銘心與董折的故事。Juno少有地同步推出兩首歌，而且光看歌名，就知道兩首歌關係密不可分。同是出自林夕手筆的兩份詞，不斷互相呼應的筆觸。

麥浚龍和謝安琪一次過推出兩歌——《寂寞就如》《其實寂寞》。（麥浚龍IG圖片）

寫寂寞的歌很多，在林夕筆下的寂寞也分了好多種，筆者最深刻的是陳奕迅的《我們都寂寞》，一個人兩個人，都是寂寞，身邊多了一個人，只是多了一把聲音，一個軀殼，這種寂寞刻骨銘心，無法用另一個人去拯救自己。

可是我 不知道想要什麼 不知道擁有什麼 陳奕迅《我們都寂寞》

麥浚龍唱《寂寞就如》，應該為董折的自白。（麥浚龍facebook圖片）

這次的《寂寞就如》《其實寂寞》兩部曲，說的寂寞是一種「癮」，《寂寞就如》裡頭「玩火機玩到起枕也會 上癮」，連傷風也「好想數數遍地雲吞」的寂寞，可以說是無聊到極點，但卻更貼近都市裡的我們的一種寂寞，下班後拖著疲憊的身軀回家，連說話都不想說的心情，只想對著牆壁放空一會兒，最好把世界調教至靜音，有時這種寂寞沒有悲沒有喜，只是一種喜好，這像一種心癮，染上了癮，久而久之，是變了一種習慣，很難戒，也不願戒。歌裡最後一句「只驚慣了」，結尾的餘音，卻又好像擔心自己習慣了一個人的生活後，怕回不了身邊有人的世界，怎辦？

誰替孤單慶幸 問世間 只有我襯 麥浚龍《寂寞就如》

謝安琪唱出另一種寂寞——《其實寂寞》。（謝安琪facebook圖片）

「一個人會上癮」，Kay《其實寂寞》的首句，接了麥浚龍的最尾一句，這種癮被浦銘心接了下去，她的寂寞加上慵懶輕快的曲風，就像是完全沉醉了在自己的世界中，像活在一個氣泡裡，最好沒有人把它刺穿，也不要和其他氣泡撞上，這種寂寞跟《寂寞就如》一樣，都是一種癮，他們都喜歡這癮，但Kay的這首好像卻更深深地沉下去，沒有了《寂寞就如》的知道自己這種寂寞已上癮，怕戒不掉它，但《其實寂寞》的她，寂寞同是成癮，她慶幸「開餐一個人 不必等夠人」，但這種深入骨髓的孤單感，她很喜歡，也不打算戒掉。

需要寂寞 就如沒有人類望見我 謝安琪《其實寂寞》

距離上一首與韋羅莎合唱的《黑盒》推出不夠一個月的時間，麥浚龍又再推兩首新歌。（麥浚龍IG圖片）

從描寫浦銘心與董折的故事延伸到現在的他們各自的寂寞故事，兩首各自聽的時候，筆者覺得極有畫面感。寂寞感需要曾經有過熱鬧的日子，才能被襯出來，經歷過幸福和喧鬧，才會感到現在有種寂寞，不知道浦銘心和董折唱的時候又是不是想著曾經的對方的呢，我們聽的時候又是不是會想起某一段快樂的記憶而倍添寂寞？