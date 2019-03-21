【怪奇物語】第3季預告片終於出爐！　全新怪物比「摩神」更恐怖

由The Duffer Brothers創作的Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）首兩季播出後好評如潮，成為大人細路都喜愛的劇集。全新的第三季已完成拍攝，並將於暑假檔期7月4日上架，昨日Netflix終於發佈了最新的預告片！

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預告片中見到在第二季被意外吸進「顛倒世界」（Upside Down World）的Dustin（Gaten Matarazzo飾）回到人間後，一班好友Eleven（Millie Bobby Brown飾）、Mike（Finn Wolfhard飾）、Lucas（Caleb McLaughlin飾）、Will（Noah Schnapp飾）及Max（Sadie Sink飾）一早就計劃好為Dustin送上驚喜，而且6位小主角已由小孩變成青少年。正當Hawkins小鎮看似相當平靜的時候，其實「顛倒世界」及異性怪物正暗中作祟，而一切都似乎跟在Hawkins小鎮新落成的大型商場有關。

第三季的怪物跟首兩季的「Demogorgon」的造型完全不同，體積比「Demogorgon」大，似乎更難對付。《怪奇物語》的背景設定在80年代，在片中都看到不少跟80年代有關的彩蛋，例如跟《未來戰士》（The Terminator）、《回到未來》（Back to the Future）相似的造型，亦見到《星球大戰》（Star Wars）中的R2-D2機械人公仔。

而身為監製之一的Shawm Levy早前接受外國傳媒訪問時，表示觀眾在第三季能夠更加深入了解每個角色：「我知道大家喜歡《怪奇物語》的其中一個原因，就是因為劇情夠怪異，而新一季就會出現比之前兩季更令人毛骨悚然的事件。」另外，而Mike跟Eleven的感情會比過往深厚，在預告中都清楚見到兩人親嘴的畫面。

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