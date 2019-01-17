盤點2019年9大人氣美劇　《權力遊戲》《怪奇物語》以外必睇之選

2019年小螢幕影視作品，論內容論精彩程度，其實絲毫不輸給超級英雄片轟炸的院線片！除了有不少熱播影集回歸，今年也加入了被討論許久的各家串流平台新原創內容，緊接着就讓我們來一起看看，接下來《Deadly Class》、《怪奇物語3》、《雨傘學院》……等這些即將播出，不容錯過的電視影集，哪一部作品最讓你期待？

《Deadly Class》－播出時間：1/16

改編自漫畫的影集《Deadly Class》，故事描述一間以訓練職業殺手為目標的高校中發生的故事，有着類似變種特攻學校的調性，只不過更加殘酷、角色之間的關係也更為複雜。

劇情將會描述這些青少年為了成為殺手接受各種嚴酷的訓練，將譜出前所未見的暗黑校園物語。劇中《奇異博士》Benedict Wong將飾演殺手學院院長，《To All The Boys I've Loved Before》Lana Condor飾演學院中的風雲人物，本劇由《復仇者聯盟3：無限之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任執行製作人。

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+ 6 + 5 + 4

《雨傘學院》－播出時間：2/15

改編自同名圖像小說，故事背景設定在1989年，世界各地43名沒有任何懷孕徵兆的人類女性竟同時間誕下了嬰兒，而這些嬰兒部分還擁有難以解釋的超能力。一名叫做Reginald Hargreeves的神秘爵士收養了其中7名嬰兒，並創設雨傘學院，試圖創造一個另類超級英雄團隊。

《雨傘學院》（The Umbrella Academy）有着如怪誕版《變種特攻》的調性，為Netflix今年度最值得關注的作品之一，同樣集結不少電影的演員：《移動城市：致命引擎》Robert Sheehan、《變種特攻》系列「Shadowcat」Ellen Page（不過這次她在劇中的設定似乎沒有超能力）等人。

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+ 10 + 9 + 8

《莎賓娜的顫慄冒險》第二季－播出時間：4/5

本劇描述半人半女巫的混血女巫：莎賓娜，在人類世界與女巫世界之間拉扯，同時帶到青少女成長過程的掙扎。帶有黑色調性的青春物語《莎賓娜的顫慄冒險》（The Chilling Adventures of Sabrina），第一季播映後獲得不錯評價，而Netflix也早在第一季播岀前就續訂了第二季，觀眾在今年4月就能再見到這位伶牙俐齒又富有正義感的俏皮女巫。

本季將接續莎賓娜簽下獸典，擁抱自身黑暗力量後的故事，共十集。

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+ 4 + 3 + 2

《怪奇物語》第三季－播出時間：7/4

距離前一季已經過了兩年，2019年即將推出的《怪奇物語》（Stranger Things）第三季中，故事發生的時間也是兩年後，Eleven、Mike、Dustin、Lucas、Will一行人又將展開全新冒險；而第二季加入的新角色Max也顯然加入了主要陣容，於近期釋出的海報上出現。

關於第三季劇情目前尚未釋出太多線索，確信的是一切終將回歸到顛倒世界（The Upside Down）的未解謎題，而在這次的故事中Eleven也更像個正常少女，與夥伴們開始了非常不一樣的新生活。本季共8集。

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+ 6 + 5 + 4

《低俗殭屍玩出征》－播出時間：春季未定

改編自2014年Taika Waititi、Jemaine Clement自編自導自演的偽紀錄片，《低俗殭屍玩出征》（What We Do in the Shadows）影集版承續前作精神，將背景移動到現代紐約，描述三個年紀上百歲的吸血鬼室友 Nandor、Lazslo、Nadja 超瘋狂的生活日常。

本劇同樣由Taika Waititi、Jemaine Clement特監製，根據兩人雖然影集背景設定在紐約，但依然和電影版同處在一個世界觀。另外其中一集也會描繪吸血鬼來到紐約本來是想統治美國，結果卻遺忘他們初衷的背景。

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+ 5 + 4 + 3

《巫師》－播出時間：2019 年，播出日待定

Netflix開發知名同名遊戲，將富有魔法背景與龐大世界觀的《巫師》（The Witcher）改編為影集，並請來Henry Cavill領銜主演，本劇被看好將有機會製造不輸給《權力遊戲》的全民熱潮。

故事將描述Geralt of Rivia作為魔物獵人，在充滿魔法的架空大陸上冒險的故事，而他與一位強大巫師、以及一位公主的相遇，也將他導向一個危險的秘密。

《巫師》Geralt of Rivia由「超人」Henry Cavill扮演。（IMDb）

《權力遊戲》最終季－播出時間：4月

《權力遊戲》（Game of Thrones）自2011年開播起便不斷鋪陳至今的「異鬼大戰」總算將在本影集最終季開打，幾位重要角色也終於齊聚一堂。

作為最讓人不想被劇透、在北美幾乎是全民討論等級的影集，HBO對於本季劇情保密做得滴水不漏，幾乎沒有給出任何劇情線索；不過近期官方釋出的迷你預告中首度出現了Sansa Stark與龍母Daenerys Targaryen見面的場景，她更對龍母說：「臨冬城（Winterfell）是妳的了，陛下。」看來最終季短短六集中，角色之間還有很多進度要趕啊。

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+ 7 + 6 + 5

《The Twilight Zone》－播出時間：2019年，播出日待定

《訪·嚇》（Get Out）導演Jordan Peele重啟50年代風靡一時的驚悚詩選劇，並親自擔任旁白。

《The Twilight Zone》第一季共十集，確定其中幾集將會由《美國特工》（American Assassin）Sanaa Lathan、《情人眼裡巴基斯》（The Big Sick）Kumail Nanjiani主演；另也會有經典故事《Nightmare at 20,000 Feet》的重製集，由Adam Scott主演。

本劇由《變種特攻》系列Simon Kinberg聯合監製。

《The Twilight Zone》由《訪·嚇》導演Jordan Peele親自擔任旁白。（劇照）

《星球大戰：複製戰紀》第七季－播出時間：2019年，播出日待定

接續2012年在卡通頻道播畢的動畫系列，《星球大戰：複製戰紀》於聖地牙哥動漫節確定將在2019年推出最新一季，並在迪士尼自家推出的串流平台Disney+獨家播映。

本劇故事時間也將設定在電影版《星球大戰：新的希望》與《星球大戰前傳：黑帝君臨》之間，其中也將帶到部分《俠盜一號：星球大戰外傳》的角色，雖然應該與電影關聯性低，仍為這宇宙增添更多迷人故事，對於喜愛星戰動畫作品的粉絲而言無疑是大好消息。

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+ 4 + 3 + 2

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