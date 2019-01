盤點2019年9大人氣美劇　《權力遊戲》《怪奇物語》以外必睇之選

2019年小螢幕影視作品,論內容論精彩程度,其實絲毫不輸給超級英雄片轟炸的院線片!除了有不少熱播影集回歸,今年也加入了被討論許久的各家串流平台新原創內容,緊接着就讓我們來一起看看,接下來《Deadly Class》、《怪奇物語3》、《雨傘學院》……等這些即將播出,不容錯過的電視影集,哪一部作品最讓你期待?

《Deadly Class》-播出時間:1/16

改編自漫畫的影集《Deadly Class》,故事描述一間以訓練職業殺手為目標的高校中發生的故事,有着類似變種特攻學校的調性,只不過更加殘酷、角色之間的關係也更為複雜。

劇情將會描述這些青少年為了成為殺手接受各種嚴酷的訓練,將譜出前所未見的暗黑校園物語。劇中《奇異博士》Benedict Wong將飾演殺手學院院長,《To All The Boys I've Loved Before》Lana Condor飾演學院中的風雲人物,本劇由《復仇者聯盟3:無限之戰》導演羅素兄弟(Russo Brothers)擔任執行製作人。

《雨傘學院》-播出時間:2/15

改編自同名圖像小說,故事背景設定在1989年,世界各地43名沒有任何懷孕徵兆的人類女性竟同時間誕下了嬰兒,而這些嬰兒部分還擁有難以解釋的超能力。一名叫做Reginald Hargreeves的神秘爵士收養了其中7名嬰兒,並創設雨傘學院,試圖創造一個另類超級英雄團隊。

《雨傘學院》(The Umbrella Academy)有着如怪誕版《變種特攻》的調性,為Netflix今年度最值得關注的作品之一,同樣集結不少電影的演員:《移動城市:致命引擎》Robert Sheehan、《變種特攻》系列「Shadowcat」Ellen Page(不過這次她在劇中的設定似乎沒有超能力)等人。

《莎賓娜的顫慄冒險》第二季-播出時間:4/5

本劇描述半人半女巫的混血女巫:莎賓娜,在人類世界與女巫世界之間拉扯,同時帶到青少女成長過程的掙扎。帶有黑色調性的青春物語《莎賓娜的顫慄冒險》(The Chilling Adventures of Sabrina),第一季播映後獲得不錯評價,而Netflix也早在第一季播岀前就續訂了第二季,觀眾在今年4月就能再見到這位伶牙俐齒又富有正義感的俏皮女巫。

本季將接續莎賓娜簽下獸典,擁抱自身黑暗力量後的故事,共十集。

《怪奇物語》第三季-播出時間:7/4

距離前一季已經過了兩年,2019年即將推出的《怪奇物語》(Stranger Things)第三季中,故事發生的時間也是兩年後,Eleven、Mike、Dustin、Lucas、Will一行人又將展開全新冒險;而第二季加入的新角色Max也顯然加入了主要陣容,於近期釋出的海報上出現。

關於第三季劇情目前尚未釋出太多線索,確信的是一切終將回歸到顛倒世界(The Upside Down)的未解謎題,而在這次的故事中Eleven也更像個正常少女,與夥伴們開始了非常不一樣的新生活。本季共8集。

《低俗殭屍玩出征》-播出時間:春季未定

改編自2014年Taika Waititi、Jemaine Clement自編自導自演的偽紀錄片,《低俗殭屍玩出征》(What We Do in the Shadows)影集版承續前作精神,將背景移動到現代紐約,描述三個年紀上百歲的吸血鬼室友 Nandor、Lazslo、Nadja 超瘋狂的生活日常。

本劇同樣由Taika Waititi、Jemaine Clement特監製,根據兩人雖然影集背景設定在紐約,但依然和電影版同處在一個世界觀。另外其中一集也會描繪吸血鬼來到紐約本來是想統治美國,結果卻遺忘他們初衷的背景。

《巫師》-播出時間:2019 年,播出日待定

Netflix開發知名同名遊戲,將富有魔法背景與龐大世界觀的《巫師》(The Witcher)改編為影集,並請來Henry Cavill領銜主演,本劇被看好將有機會製造不輸給《權力遊戲》的全民熱潮。

故事將描述Geralt of Rivia作為魔物獵人,在充滿魔法的架空大陸上冒險的故事,而他與一位強大巫師、以及一位公主的相遇,也將他導向一個危險的秘密。

《巫師》Geralt of Rivia由「超人」Henry Cavill扮演。(IMDb)

《權力遊戲》最終季-播出時間:4月

《權力遊戲》(Game of Thrones)自2011年開播起便不斷鋪陳至今的「異鬼大戰」總算將在本影集最終季開打,幾位重要角色也終於齊聚一堂。

作為最讓人不想被劇透、在北美幾乎是全民討論等級的影集,HBO對於本季劇情保密做得滴水不漏,幾乎沒有給出任何劇情線索;不過近期官方釋出的迷你預告中首度出現了Sansa Stark與龍母Daenerys Targaryen見面的場景,她更對龍母說:「臨冬城(Winterfell)是妳的了,陛下。」看來最終季短短六集中,角色之間還有很多進度要趕啊。

《The Twilight Zone》-播出時間:2019年,播出日待定

《訪·嚇》(Get Out)導演Jordan Peele重啟50年代風靡一時的驚悚詩選劇,並親自擔任旁白。

《The Twilight Zone》第一季共十集,確定其中幾集將會由《美國特工》(American Assassin)Sanaa Lathan、《情人眼裡巴基斯》(The Big Sick)Kumail Nanjiani主演;另也會有經典故事《Nightmare at 20,000 Feet》的重製集,由Adam Scott主演。

本劇由《變種特攻》系列Simon Kinberg聯合監製。

《The Twilight Zone》由《訪·嚇》導演Jordan Peele親自擔任旁白。(劇照)

《星球大戰:複製戰紀》第七季-播出時間:2019年,播出日待定

接續2012年在卡通頻道播畢的動畫系列,《星球大戰:複製戰紀》於聖地牙哥動漫節確定將在2019年推出最新一季,並在迪士尼自家推出的串流平台Disney+獨家播映。

本劇故事時間也將設定在電影版《星球大戰:新的希望》與《星球大戰前傳:黑帝君臨》之間,其中也將帶到部分《俠盜一號:星球大戰外傳》的角色,雖然應該與電影關聯性低,仍為這宇宙增添更多迷人故事,對於喜愛星戰動畫作品的粉絲而言無疑是大好消息。

