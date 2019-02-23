怪奇物語、行屍都唔係冠軍？美國最受歡迎電視節目排行榜出爐

美國現在甚麼電視節目最受歡迎？數據公司Parrot Analytics根據「需求表達」（Demand Expressions，DEx）調查方式，除了傳統的收視率與收看人次，更納入網路社群的討論度、盜版下載、圖片分享、影評人評論等參數，統計出當前市場上最受歡迎的電視節目。

Parrot Analytics最新發佈的調查報告以今年2月10日至2月16日為區間，分析美國線上影音服務平台與電視頻道兩大播出管道最受歡迎的節目。電視頻道方面，不意外以HBO奇幻古裝大戲《權力遊戲》（Game of Thrones）位居第1，平均每日「需求表達」指數超過1億；線上影音服務平台方面，則是以Hulu金球獎、艾美獎得獎影集《侍女》（The Handmaid’s Tale）登頂，平均每日「需求表達」指數超過3千萬。這兩部影集最新一季分別將4月與6月回歸。

（圖片來源：parrotanalytics）

點圖看更多《權力遊戲》精彩劇照▼

+ 28 + 27 + 26

電視頻道方面，緊接在《權力遊戲》後頭的，為第9季下半季回歸的《行屍》（The Walking Dead），雖然收視持續下跌，人氣依舊居高不下位居第2。主打青少年族群的CW電視網，則有《狙魔人》（Supernatural）、《閃電俠》（The Flash）、《河谷鎮》（Riverdale）3部美劇上榜；喜劇影集《Brooklyn Nine-Nine》、長壽醫療劇《醫人當自強》（Grey's Anatomy）人氣不墜分別位居第8、第9位。喜劇綜藝節目《Saturday Night Live》，以及歌唱表演實境秀《全美一叮》（America's Got Talent）也榜上有名。《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）是唯一入選的動畫節目。

（圖片來源：parrotanalytics）

點圖看更多《行屍》精彩劇照▼

+ 16 + 15 + 14

線上影音服務平台方面，有6部皆為Netflix原創美劇：《怪奇物語》（Stranger Things）、《One Day at a Time》、《Marvel’s Daredevil》、《Marvel's The Punisher》、《毒梟》（Narcos）與《俄羅斯娃娃：派對輪迴》（Russian Doll）。DC Universe超級英雄動畫影集《Young Justice》，以及美劇《Titans》也在前10名之列。其他還有知名科幻IP系列影集《星空奇遇記：發現號》（Star Trek: Discovery）。

點圖看更多《怪奇物語》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

千萬用戶狂看《六人行》！TV Time公布2018影集連續觀看榜

《莎賓娜的顫慄冒險》登頂2018全美最受歡迎美劇新劇

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】