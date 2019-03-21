【勝利醜聞】鄭俊英認偷拍散播性愛影片　受審後被綁手離開法院

韓國演藝圈近期爆出一連串醜聞，當中牽涉多位藝人包括BIGBANG前成員勝利、歌手鄭俊英、崔鍾訓、龍俊亨、李宗泫等，牽連甚廣。而涉嫌偷拍及散播性愛影片的鄭俊英，今日（21日）一早現身首爾中央地方法院，接受拘留前審問。

鄭俊英今日（21日）一早現身法院，接受拘留前審問。（視覺中國）

鄭俊英14日曾到警署接受警方調查，之後再於17日再度受查。今日（21日）早上他穿上黑色西裝，綁起頭髮現身法院。對於外界的抨擊和質疑，他深深鞠躬道歉。他手執一張白紙，向在場傳媒讀出自己的道歉文：「很抱歉，我犯下無法原諒的罪，我承認自己自己的全部嫌疑。在今天的拘捕令實質審查中，我不會對搜查機關的請求內容進行爭辯，會謙虛地服從法院做出的判斷。我再次向因我而遭受痛苦的受害女性們、與事實不符遭受毫無根據的誹謗和二次傷害的女性們、曾經關注我和喜愛我的所有人鞠躬謝罪。今後我也會誠實配合搜查過程，我會對我做出的事情進行終生反省。真的很對不起。」他鞠躬道歉後隨即進入法院，但他全程照稿讀，被網民狠批毫無悔意。

鄭俊英鞠躬道歉，但全程照稿讀，被網民狠批沒誠意。（視覺中國）

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經過約2個多小時的審訊後，鄭俊英被帶離法院，但他雙手已被綁上，手腕用布遮掩，據知他將會被送到羈留所。而法院會否正式拘留鄭俊英，就將於今晚或明日凌晨有結果。有法律界人士分析，鄭俊英最高可面臨7年半的有期徒刑。

鄭俊英受審後離開法院時雙手被綁，手腕用布遮掩。（視覺中國）

鄭俊英將會被還押羈留所。（視覺中國）

勝利近日被爆出涉及性交易，連帶好友鄭俊英偷拍和散播性愛影片的醜聞曝光，受害人多達10人。當時身處美國錄製節目的鄭俊英，在12日返抵韓國，並在13日凌晨發表聲明認罪，同時中斷演藝活動。

鄭俊英在13日凌晨發表聲明認罪，同時中斷演藝活動。（視覺中國）