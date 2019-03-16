【勝利醜聞】鄭俊英手機被扣查　爆出車太鉉涉非法賭博贏百萬韓圜

韓國演藝圈「勝利事件」接二連三爆出多單醜聞，日前勝利以及鄭俊英、崔鍾訓等藝人已到了警署受查，並交出手機。今日（16日）又再爆出曾演出《我的野蠻女友》、《與神同行》以及主持綜藝節目《兩天一夜》等的著名電影演員車太鉉涉嫌賭博，KBS電視台9點新聞在3月16日獨家揭露，在《兩天一夜》主持群組的聊天室內，車太鉉和另一主持金俊昊疑似利用高爾夫球非法賭博，令近日「韓國演藝圈醜聞」的成員名單再添兩人。

左起：車太鉉、金俊昊與鄭俊英因為合作綜藝節目《兩天一夜》成為好友。（網上圖片）

KBS新聞獨家報道《兩天一夜》主持群組聊天室對話內容，當中車太鉉及金俊昊涉嫌以高爾夫球賭博。（網上圖片）

車太鉉可能就咁玩完……



【勝利醜聞】玩兩手都會犯法？ 不少韓國藝人因賭錢賠上名聲

據韓國KBS電視台指，警方在日前鄭俊英的手機，《兩天一夜》的聊天群組中發現，車太鉉與金俊昊在群組中的對話（2016年7月），就曾經提及自己利用高爾夫球進行非法賭博，贏取了200多萬韓元（約一萬四千元港幣），稱呼更稱該筆所得為「獎金」。警方更調查到，他們在對話顯然知道賭博是違法的行為：「如果被舉報了，你就要上手銬了！」

車太鉉現為韓國男演員、歌手、電台DJ，屬於一線藝人之列。如果事件屬實，前途將受到非常嚴重的打擊。（網上圖片）

對此，車太鉉經紀公司目前表示會在明日（17日）作出正式回應，而金俊昊方面就尚未作出回應。KBS《9點新聞》中也提及，鄭俊英涉及醜聞也是造成綜藝節目《兩天一夜》停播的原因。韓國KBS綜藝節目《兩天一夜》開播至今已有12年歷史，並已播至第三季，日前製作組不但宣布中斷拍攝及製作，並由其他節目替代，而節目片段也經已從視訊隨選系統中永久下架。



《兩天一夜》的第一季成員姜虎東因逃稅案退出演藝圈，第二季的李秀根11月因非法賭博被判6個月，緩刑一年。第三季成員金俊浩在2009年也因賭博案而暫停演藝事業，缺席多個頒獎典禮，如今天再爆出車太鉉、金俊昊涉非法賭博，可謂是多災多難。