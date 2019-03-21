朱千雪鏡頭前後落差大　嘆出街有壓力：而家唔敢素顏出街

朱千雪（Tracy）表示因為今日是初春，所以專門選了一條有春天氣息的小短裙。（梁碧玲攝）

早前朱千雪（Tracy）以素顏與朋友出街時，就被記者發現以及拍下「最真實一面」。雖然與平時鏡頭前靚靚樣的落差並不是很大，但素顏樣貌爆光後，依舊令網友驚訝。今日Tracy出席化妝品牌活動時，接受《香港01》訪問，她就談及一次素顏逛街的時間，被記者「嫌棄」的經歷。「有試過俾人影到，佢就話：『嘩！你素顏咁核突嘅！』哈哈，所以我而家唔會咁敢素顏出街。」

朱千雪（Tracy）表示，以為素顏出街就覺得不會被人認得。（梁碧玲攝）

「我以前唔多化妝，係入咗行之後先開始接觸化妝品，而家化妝好多時都已經係一個習慣。我有時出街會冇化妝，但係我媽咪就教我就算唔化妝都好，都一定要搽唇膏。咁所以，無論如何我手袋都會有唇膏。」香港女星，普遍都會「化晒妝」才出門，以免「殘樣」被觀眾認得。為甚麼她會如此大膽以「真面目」示人呢？她回答說：「我係成日覺得，我素顏出街呢，就冇人認得我，冇人認得，咁咪冇事囉。有時間素顏出街，其實我係覺得化妝多，平時就可以畀皮膚休息下。」

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