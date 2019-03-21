【卡拉屋企】李婉華相隔30年依然咁索　加國相夫教子做幸福少奶奶

90年代無綫經典處境喜劇《卡拉屋企》自3月20日起在翡翠台深宵時段重播，這套在1991年首播的經典劇集，是不少香港人的集體回憶。早前劇集一眾演員包括吳鎮宇、楚原、鄭敬基、黎海珊等還齊齊為「肥媽」盧宛茵慶祝66歲生日，雖然當年有份演出的李婉華未有出席，但相信觀眾對她都印象深刻。

早前《卡拉屋企》的一眾演員齊聚為盧宛茵慶祝66歲生日，但李婉華未有出席。（IG圖片）

一共227集的《卡拉屋企》劇情輕鬆搞笑又發放正能量，深受觀眾歡迎。劇集以退休警務人員「白頭佬」黃家景（楚原飾）及他的家人每天所發生的事情為主，飾演黃蒂的李婉華（Anita）與飾演廖通泰的吳鎮宇在劇中是一對鬥氣冤家，但後來發展成情侶，更結為夫婦。而在現實中兩人也有一段長達8年的戀情，可惜最後還是無疾而終。

李婉華與吳鎮宇在劇裏劇外都發展戀情，但兩人拍拖8年分手收場。（影片截圖）

當年還在就讀演藝學院時，Anita就被TVB監製鄒世孝發掘，在實況劇《香港的月亮》中擔任女主角，飾演一名從外國回港的留學生。她憑藉亮眼的外型及出色的表現成功獲得關注，更簽約TVB開始演藝生涯。雖然Anita在TVB只有短短5年時間，但一直工作不斷，主演的劇集也大受歡迎，當中《公私三文治》和《卡拉屋企》最為人熟悉，更與拍檔吳鎮宇日久生情，在1989年相戀，可惜兩人拍拖8年最後分手收場。

李婉華在《至尊三十六計之偷天換日》中化身萬人迷「Mona」，多個造型索到爆！（網上圖片）

之後Anita在拍攝亞視劇集《馬永貞》，再次戀上拍檔何家勁，但還是未能開花結果。2001年她與加拿大籍股票經紀李守正拍拖，於2003年在加拿大拉埋天窗，之後淡出演藝圈，在溫哥華定居，並育有一個女及一對孖仔。Anita誕下大女後，在加拿大中文電台開咪做節目主持，不時訪問以前曾合作拍劇的拍檔。身為美魔女的Anita，去年到墨西哥旅行時，還換上多套泳衣，大展Fit爆身形，非常性感！

定居溫哥華的Anita在加拿大中文電台主持節目，不時訪問香港藝人。（微博圖片）

李婉華雖然已經生咗三胎，但依然Keep住Fit爆身材！（Facebook圖片）

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去年Anita在劇集《再創世紀》中客串，全因在溫哥華拍攝讓她可以兼顧家庭，又可以過下戲癮。劇中飾演鍾嘉欣好友的她都唔輸蝕，觀眾紛紛大讚Anita依然Keep得好好，女神依然省鏡，令人羨幕！由當家花旦到相夫教子，Anita的人生越過越精彩，但以家庭為重的她暫不考慮復出，觀眾如今可以再在《卡拉屋企》中回味她的演出，相信也是一大樂事。

Anita去年客串演出《再創世紀》，與鍾嘉欣站在一起也唔輸蝕！（Facebook圖片）