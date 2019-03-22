「日版羅貫峰」生田斗真拍史劇犧牲色相　本尊早已昇華到另一境界

日本靚仔偶像生田斗真最近在NHK電視台大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》裏面有出位演出！在日前播出的第11集中，飾演田徑運動員三島彌彥的他便在河邊脫光衣服，只用一個小鐵兜遮蓋住重要部位，而包括結實腹肌的其餘部分都好大方讓觀眾看到，甚有「睇肉」精神。其實生田斗真在同一集裏面都有一幕超養眼的做運動畫面，只是沒有全裸河邊沖涼咁震撼。

生田斗真Fit爆身形逐格睇：

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《韋駄天～東京奧運故事～》是一個橫跨逾50年的故事，由日本在1912年首次參加奧運會講到1964年東京主辦奧運。（Instagram）

一直以來，不少網友都指生田斗真激似以前為TVB和HKTV效力的羅貫峰，更將他稱之為「日版羅貫峰」，搞搞下連羅貫峰都變埋「港版生田斗真」。相信好多觀眾，特別是看兒童節目《閃電傳真機》和《至NET小人類》長大的朋友仔，都非常掛住羅貫峰，但他早於2015年退出娛樂圈，大家已經再沒有與他演出的福氣。

羅貫峰飾演過的眾多角色，相信觀眾最深印象的是《十兄弟》的「飛天五」（上排左三）。（VCG）

現時，他已經是一名全職生意人，2010年開始他已經涉足餐飲生意，到2012年他便與中學同學在深水埗開設火鍋海鮮小炒店，而餐廳營業至今已經口碑不俗，客似雲來，更成為了不少藝人的打躉熱點。他之前接受訪問便透露經營妙法：「其實一開始就已經決定設計約40款招牌菜式，而我們只要求廚師炒好這40多款菜式便可，因菜式不多，所以能大大減少味道出錯的風險。」

之後，他又將生意版圖擴展至餐飲業以後，在2015年和2017年分別開設美容中心和醫務中心，絕對稱得上是「生意達人」。

羅貫峰經營的地道小炒得到不少老饕好評。（資料圖片）

餐廳在網上的評價亦相當不錯：