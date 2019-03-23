【4月韓國樂壇】太妍、BTS防彈少年團、IZ*ONE推新碟回歸

延續3月上半旬的回歸潮，最近韓國樂壇依然熱鬧，回歸消息不斷：少女時代太妍、BTS防彈少年團、朴志訓、IZ*ONE等近期都推出預告，即將帶來全新作品。相信大家已迫不及待，這裡就整理出3月下旬至4月初有哪些重點發行新歌！

【音源女王 Heize、SURAN、太妍】

「療傷系歌手」Heize的歌曲總是能唱進大眾的內心。她將發行出道後首張正規專輯《SHE'S FINE》，其中收錄雙主打《SHE'S FINE》、《그러니까》（Feat.Colde），還找來Simon Dominic、Nafla、JooYoung、鮮于貞娥助陣，要以她獨特的感性再次征服大家的耳朵。

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SURAN唱紅由BTS SUGA擔任製作人的《WINE》（Feat.Changmo），好聲音因此廣為人知。她將於3月22日發行新專輯《Jumpin’》，其中收錄與Heize合唱的先行曲《Hide And Seek》，以及與韓國hip hop教母尹美萊、pH-1合作等6首歌曲。

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少女時代太妍將於3月24日帶著的新歌《Four Seasons》回歸，這也是她繼去年6月推出第三張迷你專輯《Something New》後睽違9個月的新作品，同時在她3月23日至24日的首爾encore演唱會「s…one TAEYEON CONCERT」中有望率先聽到。

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【人氣男團、女團搶閘回歸：BTS防彈少年團、IZ*ONE、Stray Kids】

近日《IDOL》成為BTS防彈少年團第五首觀看次數破四億的MV，至今已累積7首觀看次數破四億以上的歌曲MV。而他們將在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》，為「LOVE YOURSELF」系列專輯完結後的新故事，並在5月4日至7月14日於美國、巴西、英國、法國、日本等5個國家可容納5萬人以上的場地，展開全新世界巡迴演出「Speak YOURSELF」，如此大規模的巡演為韓國歌手史上第一次。

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2018年10月從選秀節目《PRODUCE 48》誕生的韓日跨國限定組合IZ*ONE，首張專輯主打歌《La Vie en Rose》橫掃各大音源榜，也讓她們於MAMA、金唱片獎等大型頒獎典禮獲得5座新人獎。官網近期推出預告影片「Where the HEART IZ?」，宣布她們將於4月1日回歸。同樣於去年出道、橫掃各大頒獎典禮新人獎的Stray Kids ，最近在泰國、印尼、澳洲、美國等地展開Showcase Tour「UNVEIL TOUR 'I am...'」後，將於3月25日以專輯《Clé 1 : MIROH》回歸。

（IZ*ONE／Stray Kids官方宣傳照）

【SOLO男歌手登場：HIGHLIGHT 李起光、EXO CHEN、鄭世雲、朴志訓】

曾以EXO-CBX小分隊活動，也演唱過多首熱門韓劇OST的EXO CHEN，總以美聲融化大家的他將首次推出個人專輯《April, and a flower》。選秀節目《Produce 101 S2》出身的鄭世雲將發行新輯《±0》，展現更加成熟的面貌；Wanna One活動結束後，朴志訓將推出個人首張專輯《O'CLOCK》，由李大輝製作且已在亞洲巡迴見面會先公開的《Young 20》收錄其中，遠赴布拉格拍攝MV的主打歌《L.O.V.E》也令人期待！

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另外，VAV、混聲團體KARD、PENTAGON、DIA、MOMOLAND、JYP旗下女歌手白藝潾等都名列這次回歸陣容當中，BLACKPINK也有望推出新曲，相信粉絲們都已經準備好要為心愛的偶像應援了！

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