BTS防彈少年團專輯預售量三年飆升近10倍　新碟僅5天賣破268萬張

人稱「世界彈」的BTS防彈少年團,7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA成功進軍海外市場,又獲邀出席多個國際大型頒獎禮,可見全球性的高人氣。組合即將於4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,預售開賣短短5天已衝破268萬張,創下非常驚人的成績。

BTS防彈少年團向來是專輯銷量的保證,去年發行的《Love Yourself 結 'Answer'》和《Love Yourself 轉 'Tear'》,分別登上國際唱片業協會「2018全球唱片銷量排行」的第二及第三名,亦成為首組韓國歌手打入排行榜。BTS防彈少年團早前宣布,相隔8個月後,將於4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》。全球預售開賣僅僅5天,訂購量已衝破268萬張,更已連續7天登上Amazon CD & Vinyl部門暢銷榜的第一位。比2016年發行《花樣年華 Young Forever》的預購量,上升了接受10倍。

粉絲對比BTS防彈少年團三年來專輯的預購量,見到近10倍的增長。(網上圖片)

另一方面BTS防彈少年團今天則從韓國出發,到香港舉辦4場巡迴演唱會《2018 BTS LOVE YOURSELF WORLD TOUR》。演唱會仍然有泰國曼谷場未完成,官方又宣布5月隨即展開新一輪巡演《LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF》。是次巡演將走訪洛杉磯玫瑰盃球場、倫敦溫布利球場、聖保羅安聯公園和大阪長居陸上競技場等,8個大型場館舉行演唱會。而且每個場館能容納的觀眾人數,全部以5萬名起跳。12場演唱會中,10場的門票已經全部售罄,可見組合勢不可擋的人氣。

BTS防彈少年團5月再開大規模世界巡迴演唱會,準備到訪8個城市。(網上圖片)