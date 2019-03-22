【3日2夜】羅天宇湯洛雯愛火重燃？　鏡頭下小動作或暗藏真相

無綫（TVB）日前公開一段羅天宇和湯洛雯這對舊情人，在機場準備出發到挪威拍攝旅遊節目《3日2夜》的採訪片段，雖然片中他們不斷強調與對方只是好朋友，但不少傳媒均以他們被「斷正」、「秘密翻撻」來包裝報道，始終一般人都會覺得舊情人變好朋友的機會不大，歌仔都有得唱：「我不信愛人離開竟可變密友」。

【3日2夜】分手情侶一齊拍節目 湯洛雯同羅天宇去睇極光

羅天宇和湯洛雯的「分訊」的確令不少觀眾感到錯愕，因為兩人的確如此相襯。（資料圖片）

不少網友睇完片段後都覺得羅天宇和湯洛雯一早已經復合，甚至當年從來沒有分過手，當中更有明眼人聽得出訪問內容有「愛情痕跡」，例如當湯洛雯談到兩人關係時說：「好明顯就係好朋友關係，如果我同佢仲有啲咩關係，就唔會嚟呢個Trip。」羅天宇就尷尷尬尬地和應：「係㗎咩？或者要收收埋埋。」而羅天宇早前接受《香港01》訪問，談到會否與湯洛雯復合時，竟說：「唔可以太主動。」確是聽落有些少古怪。

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其實有一系列的動作已經出賣他們，揭示兩人關係並非好朋友咁簡單，點擊下圖逐格睇解釋：

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看完以上的解讀，或者你會認同他們的確已經復合，男方極力守護這段愛情，又或者覺得所有東西只是「襄王有夢」，因為湯洛雯的表現非常自然，只是比平日多一點Hyper。