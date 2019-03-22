【勝利醜聞】終首度承認指控　梁鉉錫兄弟獲留任YG娛樂

韓國三大經理人公司之一YG娛樂近日受天團BIGBANG前成員勝利的海外性招待和賭博醜聞影響，股價急挫近三成，市值蒸發13億韓圜（約港幣903萬），外界預計YG娛樂今日（22/3）舉行的股東大會上，YG娛樂創辦人兼代表製作人梁鉉錫，還有弟弟兼代表理事梁敏錫合共持有股份不足20%，或有可能被股東罷免。不過，出乎外界所料，梁鉉錫和梁敏錫最終順利保住職位。

梁鉉錫和梁敏錫逃過被罷免的危機，成功保住YG娛樂的職位。（視覺中國）

韓國傳媒報道，YG娛樂股東大會今天早上9點半於首爾麻浦區合井洞某處舉行，會議僅15分鐘，梁敏錫在股東大會開始前，就YG娛樂受國稅廳的特別稅務調查一事表示：「會坦誠接受所有調查，希望能更明確地查明事實，若調查結果出爐，或會追加官方立場和今後的計劃。」最終，梁鉉錫和梁敏錫繼續留任。

梁敏錫承諾會坦誠接受調查。（視覺中國）

另外，勝利早前公開否認涉及海外性招待、賭博和吸罪等控罪，不過昨日（21/3）勝利接受第四次非公開調查，承認將夜店Burning Sun的營業內容申報為「普通餐廳」而非「娛樂場所」，「娛樂場所」需繳交的增值稅比「普通餐廳」10%，勝利此舉無疑是逃稅。勝利稱了解過附近夜店都是以「普通餐廳」登記，所以Burning Sun亦採取同樣做法，後來遭舉報後已作修正。至於有關海外性招待、賭博和吸罪等指控，韓國傳媒KBS指出警方目前舉證困難，或因此而遲遲未能發出拘捕令。

勝利目前唯止僅承認違法申報Burning Sun的業務內容。（視覺中國）