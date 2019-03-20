【勝利醜聞】前中國籍職員認夜店吸毒　涉賄警隱瞞有未成年客人

首先爆出打人及提供毒品等事件夜店Burning Sun，引發起一連串的「勝利門」事件。其中一名來自中國的前職員Anna，曾被爆出是毒品的提供者之一，在夜店向客人出售毒品。昨天Anna再次接受警方調查，她終於承認曾吸毒但強調沒有提供毒品。另一方面，傳媒又指去年夜店曾爆出未成年者出入，最後卻不了了之，警方疑似隱瞞包庇。

Burning Sun前職員Anna曾被指在夜店內，向中國客人提供毒品。昨天她到警局接受第二次調查後，不但對毒品測試呈陽性反應，亦坦認的確曾與中國客人一同在夜店吸毒。可是Anna堅決否認自己在夜店向VIP中國客人販賣毒品，聲稱毒品由中國客人親自帶來，Burning Sun不涉及提供毒品。至於勝利有否吸毒，警方已於18日再次召喚他進行調查，可是本人仍然堅決否認。

Burning Sun前中國藉職員Anna再到警局報到，承認曾與客人在夜店吸毒。（網上圖片）

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另一方面，去年Burning Sun曾發生未成年者進出的新聞，當時一行未成年者，用父母的信用卡買酒而被發現，可是警方最後竟以夜店沒有嫌疑而結束案件。記者爆料由於未成年者虛報年齡，當時夜店社長威脅未成年者簽下一份虛假陳述確認書，但保証警方不會調查此事，否則未成年者要賠償40億韓元（約280萬港元）。同時更爆出Burning Sun代表李文浩曾以二千萬韓元（約14萬港元）賄賂警方，阻止醜聞爆出。

Burning Sun再爆出去年曾以金錢賄賂警方，蓋過未成年者出入的醜聞。（網上圖片）