【勝利醜聞】Burning Sun不足一年成最紅夜店　入場玩都有潛規則

韓國男團BIGBANG前成員勝利經營的夜店Burning Sun在一月被MBC《News Desk》揭露向客人施暴和受警察包庇事件，繼而爆出Burning Sun被指藏毒、逃稅和招待未成年客人，勝利亦被指控擔任性交易中介，還有經常到海外賭博等。勝利在本月中宣布退出娛樂圈，而Burning Sun目前亦已停業。其實在連串醜聞前，Burning Sun是首爾江南區其中一間最具人氣的夜店，除了有勝利擔任生招牌之外，究竟還有甚麼原因令Burning Sun一度成為灸手可熱的夜店？

勝利經營的Burning Sun爆出暴力事件，從而令一連串醜聞曝光。（視覺中國）

Burning Sun位於首爾艾美酒店，於2018年2月底開幕，當時吸引大批年輕人排隊入場。根據網上資料顯示，Burning Sun入場費為2萬韓圜（約港幣138元），附一杯免費飲料，還向VIP及VVIP供應價值200萬至1億韓圜（約港幣1.3萬至69萬元）的酒類套餐，當中1億韓圜套餐包括多瓶Armand de Brignac和Louis XIII。

Burning Sun去年2月底開幕，當時大批年輕人慕名而來。（網上圖片）

Burning Sun以美女如雲見稱，每處都會見到身材豐滿、外貌精緻的女性，或與事前有工作人員嚴格篩選有關：夜店規定不能穿着拖鞋、運動服等休閒服飾進場，亦有韓國網民曾在討論區大爆Burning Sun會篩選顧客，曾有身高1.65米，體重70公斤的女性因身材肥胖，將之拒諸門外，更有傳聞指年過30的女顧客不能進入夜店，所以店內女顧客年紀都較輕。

Burning Sun不乏外貌身材兼備的美女。（網上圖片）

Burning Sun之所以美女如雲，據說有工作人員嚴格篩選顧客，身材肥胖者不得進場。（網上圖片）

Burning Sun分為EDM和Hip-Hop音樂兩大區域，並不時邀請著名DJ到場打碟，令現場氣氛更高漲。老闆勝利不時到場巡視，而好友少女時代成員孝淵也曾到訪Burning Sun，不過隨着暴力事件引爆連串醜聞，Burning Sun現時已人去樓空。

孝淵也曾到訪過Burning Sun。（網上圖片）

究竟Burning Sun以往有幾熱鬧？我哋逐格睇！