【蕭正楠生日】照為黃翠如做牛做馬　犧牲自己正式成為「老襯」

今日（23/3）是蕭正楠42歲生日，亦是他首次以人夫身分過的生日。在這個大日子，他的老婆黃翠如亦有為他慶祝，更在Instagram貼了一張Chok爆下廚照，寫道：「在你生日的好日子，我仍然停留在煮早餐的程度。」

翠如笑稱自己在對方生日前一天，仍要阿蕭幫她排隊買飲料，又指生日後的一天，還需要老公朝早五點駕車載她返工：「我為你感到幸福，因為聽說施比受更為有福。我還聽說，以後你的生日，也變成你太太的生日。所以每年3月23日，請好好為我慶祝。」令揸住手機碌IG的「姊妹們」覺得又羨慕又妒忌，心想為何別人的老公如此完美又任勞任怨，自己的另一半卻如此不堪，只識自己顧自己。

蕭正楠生日黃翠如煮早餐：以後你的生日也變成你太太的生日

黃翠如為蕭正楠煮早餐慶生。（Instagram）

其實你的男人為你付出的許多，而你從不知道：每朝張開眼睛，看到旁邊的你睡懵了臉，不忍把你弄醒，只敢攝手攝腳慢慢起床；每晚傾聽你申訴工作上遇到的辛酸事，放棄了「Me Time」，犧牲了與朋友連線對敵的時間；每星期為你想好周末好處去，怕你覺得入戲院行商場太悶；每月進貢薪水的一大部分，讓你買一些討你歡喜的東西，只留些少錢搭搭車吃吃飯；每年都記掛住你訂下，只會增不會減的「特別日子名單」。

對於男孩來說，最特別的日子一定是生日，不過變成男人後，這個日子的重要性會逐年減低，慢慢被相識紀念日、拍拖紀念日和結婚紀念日所取代。當一個男人，肯在生日前後為女人繼續付出，旁觀的女人會覺得幸福，但其他男人只感到淡淡的無奈，因為他與自己一樣，忘卻了當時的年少無知，將青蔥歲月擱在過去，把所有的交給另一半，成為了另一個人，「又一個老襯」。

點擊下圖重溫蕭正楠和黃翠如如何放閃：