【Lovelyz香港記者會】近距離與粉絲合照 　盼未來推出廣東歌

韓國女團Lovelyz今日（23/3）下午出席出席「皇室堡 x LOVELY CONCERT in HONG KONG – Lovelyz 3 winter world記者會」，為明天舉行的演唱會造勢。八位成員Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、叡仁向香港Lovelinus（Lovelyz歌迷）大派粉絲福利，除了與他們一起跳《Lost N Found》，還走到台下與粉絲合照，Lovelinus紛紛拿起準備好的應援物品，與偶像留下珍貴一刻。

Lovelyz落台與粉絲近距離合照。（葉志明攝）

不少韓星熱愛港產片，連Lovelyz也不例外，出道近五年的Lovelyz揚言希望未來能進軍香港，雖然目前不黯廣東話，仍希望未來能夠推出廣東歌。此外，Lovelyz稱每次來香港時，都會收到香港Lovelinus撰寫的韓文信，令她們感到相當驚喜和感恩。

Lovelyz不只希望舉行世界巡迴演唱會，還渴望未來能推出廣東歌。（葉志明攝）

Lovelyz將於明晚舉行演唱會，今次演出主題為「冬日王國」，沿用今年二月在首爾舉行的演唱會概念，不過問到為何採用「冬日王國」為主題，以及明晚有什麼精彩演出，Lovelyz就向大家賣關子。Lovelyz又渴望未來可以舉行世界巡迴演出，將她們的表演送給世界各地的歌迷。

Lovelyz非常口密，不肯透露明天演唱會將會有什麼精彩演出。（葉志明攝）