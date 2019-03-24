【卡拉屋企】翁慧德選港姐後平步青雲　氣質美貌同邱淑貞有得揮

每日凌晨在翡翠台重播的無綫處境喜劇《卡拉屋企》，由吳鎮宇、李婉華、楚原、盧宛茵、黎海珊、歐陽震華等主演，是不少香港人的集體回憶。 劇情主要講述退休警務人員「白頭佬」黃家景（楚原飾）及其家人所發生的日常大小事為主，除了鬥氣冤家黃蒂（李婉華飾）及「泰臣表哥」廖通泰（吳鎮宇飾）的感情線夠火花，另一焦點就是林鳳琪（翁慧德飾）跟劉青山（歐陽震華飾）的關係。

泰臣表哥口中的「5呎11吋高嘅人妖」就是翁慧德飾演的林鳳琪，而琪琪經常對同居男友青山呼呼喝喝，令泰臣表哥等眾男看不過眼，不忿青山被她欺壓，其「老虎乸」造型及5呎11為觀眾留下深刻印象。翁慧德是港、德混血兒，自小在德瑞國際學校接受教育，在美國大學完成建築學位後，於1989年返港參選港姐。同屆的冠、亞、季軍，分別是陳法蓉、朱潔儀及梁佩瑚，有報道指當年的港姐內定冠軍是翁慧德，不過最後由陳法蓉奪冠。而身高在所有佳麗中突圍而出的翁慧德不只奪得「最上鏡小姐」及「最佳泳衣演繹獎」兩個獎項，還因其混血兒身份及獨特氣質震撼全港觀眾。

憑身高5呎11的高佻身形，翁慧德在選美比賽後簽約到無綫旗下藝員，除了參演電視劇外，亦不時接拍廣告和電影。在參選港姐後，她即與陳法蓉、朱潔儀及梁佩瑚一起拍攝富士菲林廣告，更伙拍邱淑貞、周慧敏及張敏拍攝電影《精裝追女仔3之狼之一族》，更被稱為「四大美人」。於1990年，她被無綫派往海外參加世界模特兒大賽，雖然沒有贏得任何獎項，但從而開展了模特兒生涯，更於1999年被選為「香江十大名模」之一。

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其後，翁慧德跟台灣武打藝人、曾演《九品芝麻官》常威的鄒兆龍（曾用藝名倪星）於1999年在美國拉埋天窗，於2003年誕下一對雙胞胎後淡出娛樂圈。直至2017年，其丈夫鄒兆龍被爆疑似連環出軌，女方指跟鄒兆龍拍下一系列的摸腿照片、語音紀錄及男方為她洗底褲等露骨內容，更在對話中表示已經多年沒有跟太太行房。糾纏多日後，鄒兆龍透過經理人否認事件，又在網上出Post向太太翁慧德及子女道歉，不過及後將文章刪掉。最後，翁慧德就發出聲明力撐老公，指所謂的出軌只是炒作，經過此事會更加珍惜對方。